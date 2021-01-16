В Пензе на полигон вывезли более 60 тысяч кубометров снега

16.01.2021 | 19:00

Свой юбилей мэр Пензы Андрей Лузгин провел на рабочем месте: совещание за совещанием, основная тема которых - уборка снега. О проблемах горожан глава администрации знает не понаслышке и опробовал на себе тяготы передвижения по областному центру.

«Пришлось поработать с утра, чтобы почистить личный транспорт. После этого я решил, что все-таки дойду до работы пешком. Тротуары с утра были в очень плохом состоянии - по факту, были натоптаны небольшие дорожки», - отметил он.

«Порядка 800 тысяч квадратных метров тротуаров и 4,5 миллиона квадратных метров дорог», - обозначил фронт работ директор МУП «Пензадормост» Юрий Парастаев.

В последнюю неделю дорожников лишил покоя и сна снег, который то берет паузу, то поражает своей интенсивностью. Буквально за день выпала месячная норма осадков.

Есть и те, кому такая зима доставляет удовольствие, ведь не каждый год город такой белоснежный.

«В целом к понедельнику город будет очищен. Вначале мы убираем магистральные дороги, социально значимые объекты (больницы, скорая помощь, вывоз мусора). Дальше расчищаем внутриквартальные дороги в частном секторе, после этого переходим на тротуары, на остановочные павильоны», - рассказал Андрей Лузгин.

А вот вывозить белые валуны, которые своими внушительными габаритами сузили проезжую часть, будут не одну неделю.

Снежная арифметика проста. Только за эту зиму на полигон на улице Гагарина привезли уже более 60 тысяч кубометров снега. Если это число умножить на его плотность (0,4), то получится 24 тысячи тонн снега.

К концу зимы станет еще больше. Чтобы подсчитать, сколько остается в городе, на калькуляторе и знаков не хватит.