В мэрии Пензы рассказали, где в городе чистят снег

16.01.2021 | 10:41

В ночь на субботу, 16 января, в связи с очередным снегопадом на улицы Пензы вышли 76 единиц спецтехники МУП «Пензадормост» для очистки и обработки дорог.

Снег вывезли с Сурского моста, улиц Чехова, Гагарина, Володарского, Центральной, Кижеватова.

В дневную смену вышли 75 спецмашин и 80 дорожных рабочих. Снег вывозят с улиц Окружной и Московской, путепроводов на улице Толстого, Гагарина и Сурского моста.

Пешеходные дорожки в скверах и парках, площади и улицу Московскую приводят в порядок 27 единиц техники и 127 специалистов МУП «Зеленое хозяйство г. Пензы».

В частном секторе очистку дорог организуют администрации районов с привлечением подрядных организаций, сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

Предыдущий снежный заряд обрушился на регион в ночь на 14 января. К расчистке снега привлекались не только работники дорожных служб, но и сотрудники других организаций. Из-за непогоды было запрещено организованно вывозить детей на какие-либо конкурсы или соревнования. Между Пензой и Саратовом было временно приостановлено автобусное сообщение, оно возобновилось на следующий день.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области со ссылкой на данные регионального гидрометеоцентра, в субботу, 16 января, в области ожидаются снегопад, порывы ветра до 17 м/сек, местами слабая метель, на дорогах снежные заносы. Ветер северо-западный, 8-13 м/сек, местами порывы до 15-17 м/сек. Температура воздуха днем -9...-14 °С.