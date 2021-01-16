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Общество

В мэрии Пензы рассказали, где в городе чистят снег

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В ночь на субботу, 16 января, в связи с очередным снегопадом на улицы Пензы вышли 76 единиц спецтехники МУП «Пензадормост» для очистки и обработки дорог.

Снег вывезли с Сурского моста, улиц Чехова, Гагарина, Володарского, Центральной, Кижеватова.

В дневную смену вышли 75 спецмашин и 80 дорожных рабочих. Снег вывозят с улиц Окружной и Московской, путепроводов на улице Толстого, Гагарина и Сурского моста.

Пешеходные дорожки в скверах и парках, площади и улицу Московскую приводят в порядок 27 единиц техники и 127 специалистов МУП «Зеленое хозяйство г. Пензы».

В частном секторе очистку дорог организуют администрации районов с привлечением подрядных организаций, сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

Предыдущий снежный заряд обрушился на регион в ночь на 14 января. К расчистке снега привлекались не только работники дорожных служб, но и сотрудники других организаций. Из-за непогоды было запрещено организованно вывозить детей на какие-либо конкурсы или соревнования. Между Пензой и Саратовом было временно приостановлено автобусное сообщение, оно возобновилось на следующий день.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области со ссылкой на данные регионального гидрометеоцентра, в субботу, 16 января, в области ожидаются снегопад, порывы ветра до 17 м/сек, местами слабая метель, на дорогах снежные заносы. Ветер северо-западный, 8-13 м/сек, местами порывы до 15-17 м/сек. Температура воздуха днем -9...-14 °С.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото penza-gorod.ru
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Гость||

А где не чистят?

Гость||

Рассказываю сказка, а надо работать.

Гость||

заголовок не вдохновляет

Гость||

Гость писал(a):

А где не чистят?
8 марта,Фурманова,Островского..да много где сугробы и никто ничего не чистит

Гость||

Дворы ул. Славы не чистят!

Гость||

Я сам могу сказать...На Московской,так сказать лицо, чистят...а задницу не обязательно...

Гость||

Где, где - НИГДЕ...

Гость||

В приоритете улицы, где живут ( и служат)властьпридержащие

Гость||

При СССР работали на заводах, теперь заводов нет то хотя бы на снегоуборке поработайте.

Гость||

Вдоль забора, известного на всю страну, не забыли вычистить?

Гость||

Хватит пиариться. Вы делаете ,что обязаны делать.Так меньше болтавни,больше дел.В городе полная "ж..а,улицы сузились до двух полос,тратуары след в след,как не скажет Губернатор,"козьи тропы",а про частный сектор молчу.Все готовы начать,за свои деньги какой нибудь тракторишко,но их нет.Вот и сидим,выехать не можем,вот такое День Рождения МЭРа.

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