Сетевое издание|18+|Пятница|15 янв 2021|11:06
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Общество

В МЧС подвели итоги проверки по пожару в ресторане «Засека»

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Здание сгоревшего ресторана «Засека» было частично застраховано. Об этом в пятницу, 15 января, во время брифинга сообщил замначальника ГУ МЧС России по Пензенской области Дмитрий Закаткин.

О какой сумме идет речь, он не уточнил, сославшись на невозможность разглашения подобных данных.

Дмитрий Закаткин пояснил, что, по заключению экспертов, очаг возгорания находился внутри металлического короба вентиляционного канала в помещении на цокольном этаже.

«Причина - загорание в очаге горючих материалов (масел, жира и пыли) от применения сыпучих продуктов», - рассказал он, упомянув об изготовлении свекольных чипсов.

По словам замначальника, в момент пожара в здании находилось более 20 человек, действия персонала при ЧП были правильными.

Ресторан загорелся вечером 6 октября. Около 19:00 один из сотрудников заведения вышел во двор для перерыва и заметил черный дым, шедший из вентиляционной шахты у служебного выхода, однако значения этому не придал, а в 19:20 сработала пожарная сигнализация. Люди покинули заведение и увидели, что крыша полыхает.

Здание, построенное преимущественно из дерева в 1977 году, считалось историческим, уникальным. Пожар в знаковом для региона месте огорчил жителей как областного центра, так и других населенных пунктов.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

5 Октября ДОМ КНИГОЛЮБА, 6 Октября -Засека,,, Странно это все!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Ресторан загорелся вечером 6 октября.
и недалеко от Октябрьского сада)

Гость||

Гость писал(a):

Ресторан загорелся вечером 6 октября.

и недалеко от Октябрьского сада)

это была октябрьская революция

Гость||

Гость писал(a):

и недалеко от Октябрьского сада)
Гость писал(a):
это была октябрьская революция
Дурачки подключились к теме. Ну привет.

Гость||

Что за тайны?

Сожгли потому что страховка покрывала кредиты хозяев? Нерентабельный бизнес сожгли?

Гость||

Интересно сколько « стоило» такое заключение экспертов? Само загорелось

Гость||

Гость писал(a):

Что за тайны?
А ты кто?

Гость||

Правильно что везде где есть жертвы сразу берут под арест пожарных инспекторов?

Любишь братт денежку - люби и нары греть

Имя: Гость
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