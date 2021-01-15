В МЧС подвели итоги проверки по пожару в ресторане «Засека»

15.01.2021 | 10:24

Здание сгоревшего ресторана «Засека» было частично застраховано. Об этом в пятницу, 15 января, во время брифинга сообщил замначальника ГУ МЧС России по Пензенской области Дмитрий Закаткин.

О какой сумме идет речь, он не уточнил, сославшись на невозможность разглашения подобных данных.

Дмитрий Закаткин пояснил, что, по заключению экспертов, очаг возгорания находился внутри металлического короба вентиляционного канала в помещении на цокольном этаже.

«Причина - загорание в очаге горючих материалов (масел, жира и пыли) от применения сыпучих продуктов», - рассказал он, упомянув об изготовлении свекольных чипсов.

По словам замначальника, в момент пожара в здании находилось более 20 человек, действия персонала при ЧП были правильными.

Ресторан загорелся вечером 6 октября. Около 19:00 один из сотрудников заведения вышел во двор для перерыва и заметил черный дым, шедший из вентиляционной шахты у служебного выхода, однако значения этому не придал, а в 19:20 сработала пожарная сигнализация. Люди покинули заведение и увидели, что крыша полыхает.

Здание, построенное преимущественно из дерева в 1977 году, считалось историческим, уникальным. Пожар в знаковом для региона месте огорчил жителей как областного центра, так и других населенных пунктов.