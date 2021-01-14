В праздники все желающие пензенцы развлекались с помощью сервиса Wink

14.01.2021 | 13:22

В январские каникулы пользователи видеосервиса Wink от «Ростелекома», проживающие в Пензенской области, обращались к онлайн-кинотеатру более 8,9 тысячи раз - в 1,5 раза чаще, чем в прошлом году. Клиенты компании заказали из каталога 2,8 тысячи фильмов разных жанров.

Рекордсменами по просмотрам стали приключенческий фильм «Последний викинг», боевик «Джентльмены», триллер «Туннель: Опасно для жизни» и атмосферный байопик «Необыкновенная история на Рождество». Самыми популярными российскими кинолентами оказались новинка 2020 года «Вечер шутов, или Серьезно с приветом» и военная драма «Ржев». Юные зрители отдали предпочтение анимационным фильмам «Медвежонок Бамси» и «Пушистые мошенники».

«Большинство пензенцев в новогодние праздники предпочли остаться дома, и наш онлайн-кинотеатр стал прекрасным вариантом семейного досуга. Благодаря видеосервису Wink смотреть фильмы можно в любое время. Удобное меню позволяет в несколько кликов определиться с выбором киноленты и наслаждаться высоким качеством изображения и отличным звуком. В наступившем году мы обязательно порадуем всех любителей хорошего кино громкими премьерами», - рассказал и. о. директора Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Василий Русаков.

В январе пользователи видеосервиса Wink могут посмотреть в онлайн-кинотеатре главные премьеры месяца: комедии «Друзья на свою голову» и «Сделано в Италии», драму «Глубокое погружение» и триллер в формате 4К «Взаперти». Многие ленты в каталоге доступны абонентам практически сразу после проката в кинотеатрах.

Только при подключении в январе новым клиентам Wink доступна специальная подписка «Новогодний трансформер». Она включает 40 тысяч фильмов и сериалов из собственной коллекции Wink и подписок ViP Play, Disney, more.tv, English Club и других.

Полные условия новогодних предложений от видеосервиса Wink можно узнать на сайте https://wink.rt.ru/holiday.