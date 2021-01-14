Сетевое издание|18+|Четверг|14 янв 2021|15:20
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-7oC
-6oC
Погода | Сегодня | Снег |
-9oC
-8oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В декабре выросло число упоминаний о губернаторе в соцсетях

Печать

В четверг, 14 января, Центр политической конъюнктуры России представил публике рейтинг губернаторов по уровню негатива и позитива в соцсетях в декабре.

В последнем месяце 2020 года руководитель Пензенской области Иван Белозерцев упоминался пользователями чаще по сравнению с ноябрем. Тут он занял 37-ю позицию (+11) с результатом 610 268 сообщений.

При этом позитивных упоминаний оказалось больше, чем негативных.

В декабре по доле положительных сообщений Иван Белозерцев занял 38-е место с результатом 5,54%. В ноябре позиция была 53-я (3,34%), в октябре 9-я (10,73%), в сентябре - 37-я (7,29%), в августе тоже 9-я, но с результатом 14,11%, в июле - 21-я, в июне - 80-я.

Лидером рейтинга здесь вновь стал глава Республики Марий Эл Александр Евстифеев (17,76%), на последнем месте по традиции врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев (1,56%).

По доле негативных сообщений Иван Белозерцев оказался на 53-й строчке с показателем 3,30%. В ноябре негатива было больше - 52-я позиция (4,06%), в октябре губернатор занимал 56-ю строчку (3,74%), в сентябре - 24-ю (7,80%), в августе - 43-ю, в июле - 69-ю, в июне - 64-ю.

Антирейтинг тут возглавил глава Республики Хакасии Валентин Коновалов (12,32%), на последнем месте - губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин (0,68%): отрицательных отзывов о нем было меньше всего.

«Декабрь традиционно считается менее активным в информационном плане месяцем, граждане начинают готовиться к большим праздникам. Поэтому в случае отсутствия серьезных потрясений показатели упоминаемости могут упасть еще сильнее», - предупреждает cpkr.ru.

Как отметили авторы исследования, в целом почти для всех руководителей субъектов в декабре характерно увеличение доли положительных упоминаний, несмотря на сохраняющуюся непростую коронавирусную обстановку, и снижение негативных сообщений.

«Впервые зафиксировано столь незначительное колебание общего числа упоминаний. Учитывая, что, как правило, в конце года граждане увлечены частными делами, относительное равенство было достигнуто за счет активной работы глав регионов в начале месяца», - подводит итог cpkr.ru.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — cpkr.ru
0
0
0
0
 
Гость||

До слёз.толк есть хоть?

Гость||

Слава губернатору, самому хорошему и народоизбранному!

Гость||

Вот вы стонете губернатор плохой, а вы назовите хоть одного, чтобы неплохой был для всех? Кого реально на пост назначать? Из молодых? От молодых вы еще больше застонете. Сейчас капитализм. Тоже самое и с гарантом. Заднее место у страны еще долго будет маячить. Или Вы себя на руководителя губернией хотите установить? Ну ну.

Гость||

Гость писал(a):

Вот вы стонете губернатор плохой, а вы назовите хоть одного, чтобы неплохой был для всех? Кого реально на пост назначать? Из молодых? От молодых вы еще больше застонете. Сейчас капитализм. Тоже самое и с гарантом. Заднее место у страны еще долго будет маячить. Или Вы себя на руководителя губернией хотите установить? Ну ну.
не хотите так может быть хуже, не верится больше в этот бред, хуже может быть только от этой стабильной тенденции, любое реальное обновление молодыми активными кадрами может расшевелить и дать возможности улучшению и вообще движухи

Гость||

Вы вот говорите - губернатор наш золото, все выполняет... Что и для кого он выполняет? Не выполнил ни одного обещания, которое бы касалось меня, моей семьи, моего микрорайона и тд. И таких как я - большинство, обыкновенных людей.

Гость||

Гость писал(a):

а вы назовите хоть одного, чтобы неплохой был для всех?
Иногородний назначенец Путина который никак не связан с Пензенской областью и знать не знает никакого Сурского края, Буртасии и Толстопятых пензяков.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте