В декабре выросло число упоминаний о губернаторе в соцсетях

14.01.2021 | 14:49

В четверг, 14 января, Центр политической конъюнктуры России представил публике рейтинг губернаторов по уровню негатива и позитива в соцсетях в декабре.

В последнем месяце 2020 года руководитель Пензенской области Иван Белозерцев упоминался пользователями чаще по сравнению с ноябрем. Тут он занял 37-ю позицию (+11) с результатом 610 268 сообщений.

При этом позитивных упоминаний оказалось больше, чем негативных.

В декабре по доле положительных сообщений Иван Белозерцев занял 38-е место с результатом 5,54%. В ноябре позиция была 53-я (3,34%), в октябре 9-я (10,73%), в сентябре - 37-я (7,29%), в августе тоже 9-я, но с результатом 14,11%, в июле - 21-я, в июне - 80-я.

Лидером рейтинга здесь вновь стал глава Республики Марий Эл Александр Евстифеев (17,76%), на последнем месте по традиции врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев (1,56%).

По доле негативных сообщений Иван Белозерцев оказался на 53-й строчке с показателем 3,30%. В ноябре негатива было больше - 52-я позиция (4,06%), в октябре губернатор занимал 56-ю строчку (3,74%), в сентябре - 24-ю (7,80%), в августе - 43-ю, в июле - 69-ю, в июне - 64-ю.

Антирейтинг тут возглавил глава Республики Хакасии Валентин Коновалов (12,32%), на последнем месте - губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин (0,68%): отрицательных отзывов о нем было меньше всего.

«Декабрь традиционно считается менее активным в информационном плане месяцем, граждане начинают готовиться к большим праздникам. Поэтому в случае отсутствия серьезных потрясений показатели упоминаемости могут упасть еще сильнее», - предупреждает cpkr.ru.

Как отметили авторы исследования, в целом почти для всех руководителей субъектов в декабре характерно увеличение доли положительных упоминаний, несмотря на сохраняющуюся непростую коронавирусную обстановку, и снижение негативных сообщений.

«Впервые зафиксировано столь незначительное колебание общего числа упоминаний. Учитывая, что, как правило, в конце года граждане увлечены частными делами, относительное равенство было достигнуто за счет активной работы глав регионов в начале месяца», - подводит итог cpkr.ru.