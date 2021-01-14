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Общество

В Баранове опровергли данные о том, что Белозерцев ремонтирует храм

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На YouTube-канале «Заброшенная Россия» блогер Алексей Ушаков посвятил один из выпусков селу Бараново Ливенского района Орловской области - родине губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева.

В частности, в сюжете шла речь о восстановлении местного храма. Рабочие рассказали блогеру, что ремонт идет уже несколько лет. Автор видео побывал внутри и резюмировал: «Церковь в хорошем состоянии по сравнению с тем, что было раньше, можно даже сказать, - в отличном».

Далее местный житель рассказывает, что восстановление церкви спонсирует губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. «Он сосед, - показывает сельчанин на стоящий рядом с церковью небольшой дом. - Много что сделал. Приезжали из Пензы, делали», - рассказывает он.

Автор побывал также в небольшом домике на улице Подцерковной и вновь порадовался, что представитель власти не забывает родные корни. «Все бы так люди делали, было бы здорово», - резюмировал блогер.

Однако история, показанная в сюжете, не совсем соответствует действительности. На сайте «Уездный город Ливны» приводится комментарий настоятеля храма Покрова Пресвятой Богородицы в селе Бараново отца Романа Иванова:

«Приятно, что о нашем храме снято видео и его просмотрело немало подписчиков. Но надо внести некоторые уточнения. Наш земляк Иван Белозерцев, губернатор Пензенской области, не занимается ремонтом церкви и не финансирует его. Иван Александрович оказывает разовую помощь в реконструкции здания. Мы, жители, очень благодарны ему, что он не забыл своих корней, приезжает, просто приходит в храм, интересуется, как проходят работы, и оказывает помощь».

По словам священника, небольшой дом возле храма действительно принадлежал родителям Белозерцевых. По его сведениям, его продали и сейчас там никто не живет.

Сам Иван Белозерцев на встрече с воспитанниками Спасского детского дома, состоявшейся 20 декабря 2020 года, рассказал о своем детстве так.

«Я рос в доме, стоявшем в 40 метрах от старинного храма, который был в аварийном состоянии. Мы, мальчишки, даже не обращали на него внимания. Бабушка давала мне крестик, я его терял - пока бегаешь, за что-нибудь зацепишься. Но чем старше возраст, тем больше понимаешь, что есть небесная сила. Верить в это очень важно. Заходишь в храм, ставишь свечку живущим за здравие, родителям за упокой - и становится легче. Мне Господь Бог помогает в преодолении трудностей, это так».

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Источник — фото: кадры из видео «Забытая Россия»
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Гость||

Скучает по истинному призванию....

Гость||

Из своего кармана - Христа ради,но обычно такие люди любят только к себе.

Гость||

не понимаю их страсть к этим зданиям

Имя: Гость
Комментарий:

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