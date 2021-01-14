Рейсы в Пензу из Москвы пришлось отложить из-за погодных условий

14.01.2021 | 18:24

Ни приземлиться, ни подняться в воздух - нелетным выдалось утро в Пензе. Из-за метеоусловий расписание рейсов из Москвы пришлось корректировать, переносить на другой срок и ждать улучшения погоды.

«Параметры, по которым мы не приняли воздушные суда, - это дальность видимости: была 300 метров, нам надо 500 и более», - сообщил директор пензенского аэропорта Юрий Осколков.

Решения о полетах принимают на основе данных авиационной метеорологической станции. Как только ситуация проясняется, начинают готовить территорию. На перроне кружат аэродромные снегоочистители - уборочная техника, которую на обычных автомобильных дорогах не увидишь.

Контроль за перемещением наземных служб осуществляется из командно-диспетчерского пункта. Оттуда же управляют и воздушным движением.

Николай Глушков в авиации не один десяток лет и каких только погодных аномалий не видел.

«Для посадки воздушных судов самое опасное - когда лед на полосе и боковой ветер. Наземные службы справляются, обеспечивают все условия, чтобы посадить воздушное судно», - отметил диспетчер командно-диспетчерского пункта.

Перед принятием борта в самую последнюю очередь чистится взлетно-посадочная полоса. В Пензе она протяженностью 3 километра и шириной 45 метров.

Уже после обеда, когда снежная пелена рассеялась, аэропорт ожил и запланированные рейсы состоялись.