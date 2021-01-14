Пензенцам сообщили, что бригада скорой готова дойти до них пешком

14.01.2021 | 17:29

Метель и обильный снегопад, обрушившиеся на Пензу в четверг, 14 января, не вызвали проблем в работе станции скорой помощи. Об этом сообщили на странице министерства здравоохранения региона в соцсети Instagram.

Главный врач станции скорой Владимир Атякшев признал, что в городе из-за непогоды увеличилось число пробок, однако бригады медиков преодолели заторы благодаря вниманию водителей, всегда уступающих им дорогу.

«Серьезную помощь оказывают подразделения МЧС, особенно в районах области», - подчеркнул он.

Медик заверил, что скорая обязательно доедет до каждого пациента, а если возможности передвигаться на автомобиле не будет, бригада доберется пешком.

Ранее на оперативном совещании в правительстве области губернатор Иван Белозерцев отметил, что в настоящий момент ежедневно регистрируется в среднем 1 500 вызовов скорой. Снежные заносы на дорогах и во дворах существенно затрудняют движение спецмашины, поэтому необходимо обеспечить беспрепятственный подъезд бригады медиков к каждому дому.