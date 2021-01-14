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Общество

Пензенцам рассказали, кто отвечает за расчистку города от снега

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С началом снегопада, обрушившегося на регион в ночь на четверг, 14 января, в областном центре спецтехника вышла на закрепленные маршруты. Дорожники обрабатывали и прометали проезжую часть, механизированным способом чистили тротуары.

Снегопад продолжается. По прогнозам синоптиков, в ближайшие сутки выпадет 15 мм осадков. По информации пресс-службы администрации Пензы, сейчас работают 98 единиц спецтехники и 82 специалиста МУП «Пензадормост».

«В первую очередь проводится очистка мостов и путепроводов, спусков, подъемов, подъездов к социально значимым объектам, а также основным магистралям. Затем техника выходит на второстепенные дороги», - пояснили в мэрии.

Пешеходные дорожки в скверах и парках, площади и улицу Московскую приводят в порядок 27 спецмашин и 127 сотрудников МУП «Зеленое хозяйство г. Пензы». В частном секторе очистку дорог организуют администрации районов силами подрядных организаций. Управление ЖКХ города контролирует работу управляющих компаний и ТСЖ во дворах - специалисты вместе с инспекторами госжилстройтехинспекции сегодня проведут обходы. На помощь коммунальным работникам в расчистке снега на проблемных участках отправятся муниципальные служащие.

В администрации Пензы действует оперативный штаб, который координирует работу коммунальных служб.

Сообщить о нештатных ситуациях на дорогах Пензы можно в единую дежурную диспетчерскую службу города (телефоны 05 и 63-10-05), а также в ответственные организации:

- по вопросам содержания городских дорог и тротуаров - в МУП «Пензадормост» по телефону 57-49-95, penzadormost@mail.ru, а также в департамент ЖКХ по телефону 42-83-23;

- по вопросам содержания дорог в частном секторе, внутриквартальных проездов многоквартирных домов - в администрацию своего района:

- Железнодорожного - 56-20-42 (круглосуточный телефон доверия), 55-11-00, 56-20-16;

- Ленинского - 54-38-49 (круглосуточный телефон доверия), 54-39-18, 54-39-94;

- Октябрьского - 49-60-14 (круглосуточный телефон доверия), 92-90-50, 92-90-08;

- Первомайского - 34-36-35 (круглосуточный телефон доверия), 34-34-66, 34-39-51.

По вопросам содержания внутридворовых территорий следует обращаться в свою управляющую организацию, ТСЖ, ЖСК. Контакты указаны на квитанциях за жилищно-коммунальные услуги и на стендах с информацией в подъездах.

В случае если меры не принимаются, собственники могут обратиться в Госжилстройтехинспекцию Пензенской области: 94-13-91, ginsp58@mail.ru.

Кроме того, оставить обращение можно в личном сообщении в аккаунте администрации города Пензы:

- https://www.instagram.com/adm_penza/;

- https://vk.com/public173736993;

- https://ok.ru/group/54494337040455.

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Источник — фото penza-gorod.ru
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Гость||

В такой снегопад,парки и сквеы можно было бы не чистить,а силы бросить на расчистку тротуаров.Хотя,судя по прошлому снегопду,как оперативно уволили директора кладбища.Хорошо ели снег прекратиться к вечеру,но судя по прогнозам,будет идти до воскресенья.Завтра на работу надо в 6 утра выходить

Гость||

Гость писал(a):

Завтра на работу надо в 6 утра выходить
Проще на работе остаться ))

Гость||

Очень грамотное решение. Из 98 ед. спецтехники 27 на московскую и 72 на все прочее. Чудо-чедесное, а не руководители

Гость||

Пусть администрация проедет по городу и посмотрит, где чистят и кто. Что людей то смешить.

Гость||

Живу в самом центре, дворы никто не чистит!?

Гость||

За такую чистку снега снять мэра, как недееспособного и проф непригодного!!!

Гость||

Всё-всё. Уже снимаем. Не ругайтесь. Вы же самый главный в области, как скажите, господин неизвестный.

Гость||

Тогда уж лучше прикажите снегу прекратить идти.

Гость||

Оптимизация. К 2030 году все наладится.

Гость||

Гость писал(a):

За такую чистку снега снять мэра, как недееспособного и проф непригодного!!!
С 15.01.2021 Вы назначаетесь мэром. Лопата Вас ждёт.

Гость||

У нас сейчас средняя з.п. 2000 долларов как обещал солнцеликий. И у молодых семей по трехкомнатной.

Гость||

Да никто в нашем городе и области судя по всему ни за что не отвечает... при Бочкареве такого бардака не было.

Гость||

Вот ,что значит назначения руководителей по блату, город и область в полном дерьме! Ничего их не волнует.

Гость||

Техника вся стоит без дела вдоль дорог. У спорткомплекса Сура аж 5 машин в ряд стоят, проехать мешают. Ждут пока снег сам закончится. Тогда наверное разок проедут почистят. И.К солярку наверное уже толкнули на лево, а на воздухе не поедеш.

Имя: Гость
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