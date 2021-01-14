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Общество

Новый антирекорд: за сутки в регионе выявили более 210 случаев COVID-19

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В Пензенской области за сутки вновь прибавилось рекордное количество пациентов с коронавирусной инфекцией - 212. Об этом в четверг, 14 января, сообщили в федеральном оперативном штабе.

Общее число заразившихся составило 28 865.

С 11 по 13 января в регионе зарегистрировали 598 случаев COVID-19. 443 пациента медики выписали, 7 скончалось.

В области вновь продлили режим повышенной готовности. На этот раз он будет действовать до 29 января включительно. Все ограничения, введенные ранее, сохранены. Лицам старше 65 лет, а также страдающим хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой или эндокринной системы рекомендовано оставаться на самоизоляции. Жители региона должны соблюдать масочный режим и социальную дистанцию в общественных местах.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

опять не туда.сегодня про снег интересно,а ваш ковид уже как вести про религию,никому не нужны.

Гость||

Ну как вы так о "коварном" вирусе можете пренебрежительно говорить?)) горите от стыда)))

Гость||

да всем плевать на барановирус, надо прекратить публиковать эту глупую статистику

Гость||

БУДЕТ ЕЩЕБОЛЬШЕ.......

Гость||

Гость писал(a):

БУДЕТ ЕЩЕБОЛЬШЕ.......
уже есть, но вирус не страшен и не опасен для подавляющего большинства

Гость||

вот это уже рекорд: с сегодняшнего дня открыт новый коридор заболевших 200-220 или 210-230

Гость||

Анализы сделали, которые не делали в праздники, отсюда и рост естественно пошел.

Гость||

Они нам говорят что ковид есть, мы говорим, что не верим, и это продолжаться может бесконечно.Так и будем строчить комменты пока деньги не кончатся.

Гость||

12:24

Не всем плевать))) один ночами не спит, ждёт, когда повторно заболевших искать будут.. Не уймется никак

Гость||

Ясно. Умным надоело комментировать, и правильно. А пишут в основном бараны про "барановирус")), которым пофиг на всех

Гость||

Барановирус беспокоит тех, кто тряпки таскает, уж тем более, на улице и кто на прививку записаться спешит. Вот они- коронобараны

Гость||

Более 211 случаев!

Гость||

Менее 213

Гость||

Кто прививку сделал, тех не беспокоит

Гость||

Прививка от беспокойства, а не от барановируса )))

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след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

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