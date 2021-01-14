Новый антирекорд: за сутки в регионе выявили более 210 случаев COVID-19

14.01.2021 | 11:59

В Пензенской области за сутки вновь прибавилось рекордное количество пациентов с коронавирусной инфекцией - 212. Об этом в четверг, 14 января, сообщили в федеральном оперативном штабе.

Общее число заразившихся составило 28 865.

С 11 по 13 января в регионе зарегистрировали 598 случаев COVID-19. 443 пациента медики выписали, 7 скончалось.

В области вновь продлили режим повышенной готовности. На этот раз он будет действовать до 29 января включительно. Все ограничения, введенные ранее, сохранены. Лицам старше 65 лет, а также страдающим хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой или эндокринной системы рекомендовано оставаться на самоизоляции. Жители региона должны соблюдать масочный режим и социальную дистанцию в общественных местах.