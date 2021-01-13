Пензенские энергетики напоминают об окончании моратория на пени

13.01.2021 | 16:25

Пензенский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» напоминает своим клиентам о завершении моратория на начисление пеней за коммунальные долги, который был введен 6 апреля 2020 года. Теперь пени вновь будут начисляться при несвоевременных платежах.

В настоящее время, по данным на 12 января, просроченная задолженность физических лиц за тепловую энергию перед «ЭнергосбыТ Плюс» составляет 148 млн рублей. Организация обращает внимание, что задержка оплаты коммунальных услуг приводит к серьезным финансовым последствиям для должника.

«В филиале ведется серьезная претензионная работа с неплательщиками - компания применяет все предусмотренные законодательством механизмы по взысканию. Это отсуживание долгов, арест банковских счетов и имущества за неоплату, запрет на совершение любых регистрационных сделок с квартирой или автомобилем, невозможность выезда за границу на отдых», - отметил директор Пензенского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Павел Овчаров.

Следует иметь в виду, что в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в регионе любой вопрос, связанный с начислением платы за энергоресурсы, применяемыми тарифами, передачей показаний приборов учета можно решить с помощью онлайн-каналов.

Передать показания индивидуальных приборов учета можно через онлайн-сервисы (личный кабинет и/или мобильное приложение) ПАО «Сбербанк России» и банка «Кузнецкий», а также через сайт http://penza.esplus.ru.

Оставить заявку на регистрацию индивидуальных приборов учета ГВС можно по телефону контакт-центра АО «ЭнергосбыТ Плюс» 8-800-100-75-30.

Оплачивать квитанции просто и удобно в режиме онлайн через личные кабинеты банков и с помощью сервиса «Автоплатеж».