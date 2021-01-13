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Общество

Область обновила антирекорд по числу случаев COVID-19 за сутки

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В Пензенской области выявили рекордное количество заразившихся коронавирусом. Так, на среду, 13 января, суточный прирост пациентов составил 207. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе.

Всего с начала эпидемии в регионе зарегистрировали 28 653 заразившихся. Медики выписали 22 922 пациента, жертвами инфекции стали 345 (157 мужчин и 188 женщин). Возраст скончавшихся от 26 до 95 лет, большинство страдало хроническими или онкологическими заболеваниями.

По словам руководителя регионального управления Роспотребнадзора Михаила Перекусихина, среднеобластной показатель заболеваемости составляет 164 на 100 000 населения. Сейчас он превышен в двух муниципальных образованиях: Пензе (373 на 100 000) и Шемышейском районе (165 на 100 000).

Кроме того, Михаил Перекусихин отметил, что наблюдается значительный рост числа случаев COVID-19 в возрастной группе от 18 до 29 лет.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

А что,мы опять вышли из плато?

гребень||

я птица мне ковид не страшен

Гость||

гребень писал(a):

я птица мне ковид не страшен
Ты дурик.

Гость||

Да что же это такое? Опять на фото фейковая ёлка. Галимый конус. В Пензе нет ёлок?

Гость||

Хватит гриппозных в ковид записывать. Врачи, вы когда нажрётесь доплатами?

Гость||

результат рождественских походов персонажей 65+ по храмикам

Гость||

ввели масочный режим, стало только хуже.

Отменяйте этот бред и количество заболевших пойдет на спад.

Один фиг, статистика сейчас явно показывает, что от масок толка НОЛЬ!

Гость||

Гость писал(a):

результат рождественских походов персонажей 65+ по храмикам
Ты дурачёк?

гребень||

Гость писал(a):

Хватит гриппозных в ковид записывать. Врачи, вы когда нажрётесь доплатами?
так это почти одно и тоже, ну микробиологически какие то различия есть конечно а так по сути респераторые заболевания

Гость||

гребень писал(a):

так это почти одно и тоже, ну микробиологически какие то различия есть конечно а так по сути респераторые заболевания
За грипп не платят как за ковид

Гость||

Вам сколько заплатили?

Гость||

"Респераторные" заболевания - это что такое?

Гость||

Гость писал(a):

Вам сколько заплатили?
Зарплата 42т.р.

Гость||

Гость писал(a):

Зарплата 42т.р.
Не хило тебе платят.

Гость||

Да хватит уже чушь пороть. В среду просто анализы приходят со все недели наверно.

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Имя: Гость
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