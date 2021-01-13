Область обновила антирекорд по числу случаев COVID-19 за сутки

13.01.2021 | 11:03

В Пензенской области выявили рекордное количество заразившихся коронавирусом. Так, на среду, 13 января, суточный прирост пациентов составил 207. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе.

Всего с начала эпидемии в регионе зарегистрировали 28 653 заразившихся. Медики выписали 22 922 пациента, жертвами инфекции стали 345 (157 мужчин и 188 женщин). Возраст скончавшихся от 26 до 95 лет, большинство страдало хроническими или онкологическими заболеваниями.

По словам руководителя регионального управления Роспотребнадзора Михаила Перекусихина, среднеобластной показатель заболеваемости составляет 164 на 100 000 населения. Сейчас он превышен в двух муниципальных образованиях: Пензе (373 на 100 000) и Шемышейском районе (165 на 100 000).

Кроме того, Михаил Перекусихин отметил, что наблюдается значительный рост числа случаев COVID-19 в возрастной группе от 18 до 29 лет.