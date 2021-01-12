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Общество

В праздничные дни пензенские спасатели 11 раз выезжали на помощь

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Полторы недели новогодних и рождественских праздников стали для спасателей горячей порой. С 1 по 10 января сотрудники Пензенского пожарно-спасательного центра 11 раз выезжали на происшествия.

О том, чем им приходилось заниматься, рассказали в пресс-службе регионального управления ЖКХ и ГЗН.

Несколько раз специалисты выезжали к пензенцам, для которых собственное жилье оказалось ловушкой, и вскрывали двери в помещения, где находились нуждавшиеся в помощи медиков пациенты.

Дважды спасатели отправлялись разыскивать пропавших людей. Поиски проводились в районе микрорайона Засека и села Кучки. Работники ППСЦ предотвратили переохлаждение и обморожение «потеряшек».

Еще один инцидент произошел с мужчиной, который выпал из окна третьего этажа. Спасатели сняли его с козырька дома и передали бригаде скорой помощи.

Специалистам приходилось выезжать и на места автокатастроф. Так, 3 января на 275-м километре автодороги Р209 легковой автомобиль влетел в отбойник. Удар был так силен, что водителя зажало в салоне. Спасатели извлекли мужчину и на спинальном щите транспортировали до кареты скорой помощи.

8 января в Малосердобинском районе на трассе Нижний Новгород - Саратов столкнулись «Лада-Гранта» и КамАЗ. Семейная пара, находившаяся в легковушке, погибла, в живых осталась лишь их 6-летняя дочь. Специалисты с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента извлекли травмированную девочку и тела ее погибших родителей и передали врачам и полицейским.

10 января на улице Гагарина в Пензе столкнулись Renault Duster и автобус ПАЗ-320412. Спасателям пришлось с помощью гидравлического специнструмента высвобождать зажатого в салоне водителя иномарки. Затем мужчину транспортировали в автомобиль скорой помощи. В аварии также пострадала его 65-летняя спутница. Обоих госпитализировали.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото uprgkh.pnzreg.ru
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Гость||

А где дурачок, кторорый всех обзывает дурочками?

Гость||

ничего нового, всё как обычно

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