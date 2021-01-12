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Общество

В Пензенской области за сутки выявили 195 случаев коронавируса

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В Пензенской области продолжает расти число заразившихся коронавирусом. На вторник, 12 декабря, суточный прирост пациентов составил 195, сообщили в федеральном оперативном штабе.

Общее количество инфицированных в регионе достигло 28 446.

За период пандемии медики выписали 22 764 человека, 342 (155 мужчин и 187 женщин) стали жертвами коронавирусной пневмонии.

11 января на совещании в правительстве области глава регионального управления Роспотребнадзора Михаил Перекусихин отметил, что ситуация с заболеваемостью COVID-19 остается напряженной. Ежедневно фиксируется 190-205 новых случаев. Коэффициент распространения сейчас составляет 1,01. По-прежнему основным источником заражения является близкое окружение, снизилась частота инфицирования пациентов в медицинских организациях.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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