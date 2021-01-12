В Пензенской области коронавирус выявили у 27 детей в возрасте до 9 лет

12.01.2021 | 15:18

Во вторник, 12 января, стало известно, что среди 195 жителей Пензенской области, у которых за последние сутки подтвердился коронавирус, 27 - дети от рождения и до 9 лет.

География новых случаев оказалась такова: Пенза - 175, Пензенский район - 6, город Заречный - 5, Иссинский, Башмаковский и Шемышейский районы - по 2, Городищенский, Кузнецкий и Лунинский - по 1.

«Находится под наблюдением 7 538 человек, снято с наблюдения - 64 440», - сообщили в региональном оперативном штабе.

За все время пандемии на коронавирус обследовали 598 847 жителей региона. Суммарный охват тестированием составляет 45,87%.

Общее количество случаев подтвержденного COVID-19 - 28 446, в том числе 2 634 - среди несовершеннолетних.