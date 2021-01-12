В Пензе специалисты УФАС усмотрели признаки сговора сборщиков мусора

12.01.2021 | 19:16

Признаки картельного сговора в действиях подрядчиков, оказывающих услуги по сбору мусора, усматривают специалисты регионального управления федеральной антимонопольной службы.

Возбуждено дело по 11 статье закона «О защите конкуренции». Его суть сводится к тому, что в 2018 и 2019 годах региональный оператор провел аукционы по отбору компаний, которые обязаны были вывозить отходы.

«Установлено их недобросовестное поведение: они заранее договорились и определили каждый для себя, кто будет принимать участие и в каком из данных аукционов. Соответственно, выходил один хозяйствующий субъект, был определен в качестве победителя, и был заключен контракт с единственным участником», - сообщила руководитель Пензенского УФАС России Елена Демидова.

Цена - начальная максимальная. В итоге общая сумма по контрактам превысила 4 миллиарда рублей. Стоимость этих услуг включается и в тариф.

По словам Елены Демидовой как раз в начале 2019-го, когда только начала реализовываться так называемая «мусорная реформа», в адрес Пензенского УФАС поступало много жалоб на суммы в квитанциях.

«Трехкомнатная брежневка - 188, допустим. Плюс 20 - вот 200 рублей. Берут с жилплощади», - возмутилась горожанка.

«По карманам пожилым людям ударило. У меня пакетик набрался за неделю, а я должна 250 рублей заплатить», - рассказала пензячка.

Доказать, было ли неформальное соглашение между участниками торгов, довольно сложно.

«По 11-й статье дела рассматриваются долго, информации значительный объем, поэтому, для того чтобы подвести итоги и прийти к окончательному решению, потребуется достаточное количество времени», - пояснила Елена Демидова.

В случае если нарушение антимонопольного законодательства будет доказано, фигурантам грозит не только штраф, но и уголовная ответственность. Жителей же больше интересует, произведут ли перерасчет за сбор и вывоз твердых коммунальных отходов за тот период.