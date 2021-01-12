Сетевое издание|18+|Вторник|12 янв 2021|20:25
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-18oC
-17oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-14oC
-13oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Пензе специалисты УФАС усмотрели признаки сговора сборщиков мусора

Печать

Признаки картельного сговора в действиях подрядчиков, оказывающих услуги по сбору мусора, усматривают специалисты регионального управления федеральной антимонопольной службы.

Возбуждено дело по 11 статье закона «О защите конкуренции». Его суть сводится к тому, что в 2018 и 2019 годах региональный оператор провел аукционы по отбору компаний, которые обязаны были вывозить отходы.

«Установлено их недобросовестное поведение: они заранее договорились и определили каждый для себя, кто будет принимать участие и в каком из данных аукционов. Соответственно, выходил один хозяйствующий субъект, был определен в качестве победителя, и был заключен контракт с единственным участником», - сообщила руководитель Пензенского УФАС России Елена Демидова.

Цена - начальная максимальная. В итоге общая сумма по контрактам превысила 4 миллиарда рублей. Стоимость этих услуг включается и в тариф.

По словам Елены Демидовой как раз в начале 2019-го, когда только начала реализовываться так называемая «мусорная реформа», в адрес Пензенского УФАС поступало много жалоб на суммы в квитанциях.

«Трехкомнатная брежневка - 188, допустим. Плюс 20 - вот 200 рублей. Берут с жилплощади», - возмутилась горожанка.

«По карманам пожилым людям ударило. У меня пакетик набрался за неделю, а я должна 250 рублей заплатить», - рассказала пензячка.

Доказать, было ли неформальное соглашение между участниками торгов, довольно сложно.

«По 11-й статье дела рассматриваются долго, информации значительный объем, поэтому, для того чтобы подвести итоги и прийти к окончательному решению, потребуется достаточное количество времени», - пояснила Елена Демидова.

В случае если нарушение антимонопольного законодательства будет доказано, фигурантам грозит не только штраф, но и уголовная ответственность. Жителей же больше интересует, произведут ли перерасчет за сбор и вывоз твердых коммунальных отходов за тот период.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

Конечно,кто это придумал,что мусорят метры, у меня 72 кв.м,живу одна ,сколько от меня мусора? И у соседей 7 человек!на те же 72 кв.м,что мусора мы производим одинаково? Почему частный сектор платят по кол-ву проживающих,а квартиры кв.м

Гость||

Молодец, Демидова, хорошо отработала на "летучую" фамилию. Защитила интересы бедных антиповых и ко.

Гость||

Вся эта информация чисто для пиара УФАС! От этой конторы проку на волос нет в них!

Гость||

Да ничего не будет, все они там мазаны одним местом, для проформы типа дело завели, потом отпустили и еще наградили за моральный ущерб. Типа УФАС что то делает, заботится о благе народ, сколько дел завели и успешно развалили, тьфу - надоел уже этот вонизм показательный...

Гость||

Гость писал(a):

у меня 72 кв.м,живу одна
Вот она, вот она! Ловите! Уплотнять таких надо!

Живут как во дворце, а на коммуналку гундят.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте