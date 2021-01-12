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Общество

В Пензе ответственных за содержание дорог оштрафуют на сотни тысяч

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И в ширину, и в высоту измерили сугробы сотрудники пензенской Госавтоинспекции, проводя обследование состояния дорожной сети.

«Самым распространенным недостатком явилось наличие снежных валов вблизи пешеходных переходов и остановок общественного транспорта. Указанные недостатки выявлены на улицах Аустрина, Сумской, Луначарского, Пролетарской, Литвинова, Клары Цеткин, Антонова, Нейтральной», - сообщил начальник отделения дорожного надзора ОГИБДД УМВД России по г. Пензе Алексей Матюкин.

По результатам проверки в отношении лиц, ответственных за приведение магистралей в порядок, возбуждены дела об административном правонарушении. Виновные заплатят штраф, размер которого составляет от 200 до 300 тысяч рублей.

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Гость||

а что есть кто за что то отвечает

Гость||

Насчёт оштрафуют -сказки!

Гость||

Дормосту эти штрафы ниочём,чистить ничего не хотят.

Гость||

Хоть не трепали-бы языком!Кого из руководителей оштрафовали за содержание дорог?

Гость||

Работяги просто меньше получат на эту сумму вот и весь штраф.

Гость||

Это какие же зарплаты получают дорожники что штрафуют на такие суммы????

Имя: Гость
Комментарий:

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