В Пензе ответственных за содержание дорог оштрафуют на сотни тысяч

12.01.2021 | 18:49

И в ширину, и в высоту измерили сугробы сотрудники пензенской Госавтоинспекции, проводя обследование состояния дорожной сети.

«Самым распространенным недостатком явилось наличие снежных валов вблизи пешеходных переходов и остановок общественного транспорта. Указанные недостатки выявлены на улицах Аустрина, Сумской, Луначарского, Пролетарской, Литвинова, Клары Цеткин, Антонова, Нейтральной», - сообщил начальник отделения дорожного надзора ОГИБДД УМВД России по г. Пензе Алексей Матюкин.

По результатам проверки в отношении лиц, ответственных за приведение магистралей в порядок, возбуждены дела об административном правонарушении. Виновные заплатят штраф, размер которого составляет от 200 до 300 тысяч рублей.