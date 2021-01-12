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Общество

В Пензе автомобилисты столкнулись с повышением цен на бензин

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Очередной удар по семейному бюджету пензенских автомобилистов: на некоторых заправках города литр самого ходового бензина в течение недели подорожал сразу на 70 копеек, а где и больше.

«Бьет по карману. Повышают каждый раз. Говорят, что понижают нефть, а это все повышается. Откуда это берется, не знаю», - отметил водитель Михаил.

Разумеется, что подорожали и другие виды топлива. Один литр дизельного можно купить где за 47 рублей 75 копеек, а где и почти за 49. Причем большинство водителей стараются пополнять баки своих машин там, где дешевле, но есть и тот, кто особой выгоды для себя не ищет.

«Где есть поблизости, где кончается - там и заправляемся», - пояснил водитель грузового такси Дмитрий.

Вопрос, почему растут цены на бензин, по-прежнему остается риторическим. Точнее, почему стоимость топлива увеличивается, когда нефть дешевеет.

Считается, что компаниям просто приходится повышать стоимость бензина, чтобы компенсировать снижение доходов из-за падения цены на сырье, кроме того, некоторые корпорации таким образом пытаются защитить свои прибыли от инфляции. Так или иначе, а страдает рядовой потребитель.

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Гость||

Да по фигу. Пусть стригут баблишко

Гость||

Теперь все еще подорожает.

Гость||

Навальный или Байден?

Гость||

Дорожают акцизы,как на водку себестоимость 25р,а цена в розницу 230.

Гость||

Ну как, ватные, жить стало лучше?

Гость||

По фигу.

Гость||

Бензин не рос цены на продукты росли,значите дело не в бензине.

Гость||

А ,когда было по другому ?Да и вопросы в нашей стране задавать некому.

Гость||

Вы голосовали за это.это ваши поправки поправили вам.что не так?

Гость||

Нам новыи руским насрать на такие мелочи. У меня гелик на картинке, так он вообще бензина не жрет.

Гость||

Очень обидно, что у России нет выхода ни к одному из морей, иначе рыба стоила бы совсем не дорого. К полям у нас тоже выходов нет, следуя из стоимости с/х продукции. Ну и очень печалит, что нефть Россия совсем не добывает, иначе цены на бензин были бы в районе 7-8 рублей!

Единственное радует, что у нас пальмы не растут, а то делали бы все продукты из пальмового масла..

Гость||

Ой скорее бы следующие выборы. Может дл 95% дотянут победители

Гость||

У нас другое преимущество.

Гость||

Интересно когда закончится терпение у народа?

Гость||

Гость писал(a):

У нас другое преимущество
жоперскрепер что ли?????????7

Имя: Гость
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