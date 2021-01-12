В Пензе автомобилисты столкнулись с повышением цен на бензин

12.01.2021 | 18:01

Очередной удар по семейному бюджету пензенских автомобилистов: на некоторых заправках города литр самого ходового бензина в течение недели подорожал сразу на 70 копеек, а где и больше.

«Бьет по карману. Повышают каждый раз. Говорят, что понижают нефть, а это все повышается. Откуда это берется, не знаю», - отметил водитель Михаил.

Разумеется, что подорожали и другие виды топлива. Один литр дизельного можно купить где за 47 рублей 75 копеек, а где и почти за 49. Причем большинство водителей стараются пополнять баки своих машин там, где дешевле, но есть и тот, кто особой выгоды для себя не ищет.

«Где есть поблизости, где кончается - там и заправляемся», - пояснил водитель грузового такси Дмитрий.

Вопрос, почему растут цены на бензин, по-прежнему остается риторическим. Точнее, почему стоимость топлива увеличивается, когда нефть дешевеет.

Считается, что компаниям просто приходится повышать стоимость бензина, чтобы компенсировать снижение доходов из-за падения цены на сырье, кроме того, некоторые корпорации таким образом пытаются защитить свои прибыли от инфляции. Так или иначе, а страдает рядовой потребитель.