В Пензе мастер объяснил, почему заниматься ремонтом крыш лучше зимой

11.01.2021 | 19:32

Новый год для жильцов четырехэтажки на улице Калинина начался с масштабных преобразований. В сезон снегопадов и морозов большую часть кровельного материала уже убрали. Такой скорый подход к решению проблем с крышей людей насторожил.

«Как-то очень странно... Мы сами удивляемся. Я спросила то ли прораба, то ли бригадира, а зимой перекрывают? Он говорит, только зимой и перекрывают», - пояснила жительница дома № 105 на ул. Калинина Нина Михайловна.

С профессионалами и не поспоришь. Представитель подрядной организации, занимающейся работами, говорит, это оптимальное время для ремонта крыши.

«Самый главный косяк - это дождь, понимаете? Зимой дождя нет, поэтому работа более комфортная. Людей не замочим, не будет всяких коротких замыканий. Снег спокойно сметается, лопатой убирается», - заявил мастер подрядной организации Алексей.

О том, что кровлю будут менять в 2021-м по программе капитального ремонта многоквартирных домов, жильцы знали и ждали этого. Но вот никак не могли себе представить, что к данным видам работ приступят в холода.

Некоторые из жильцов квартир на четвертом этаже говорят, что с начала ремонтных работ в доме стало холоднее. Также на непредвиденный случай они приготовили тазы, вдруг все-таки растаявший снег оставит следы на потолке.