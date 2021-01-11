В области первый компонент вакцины от коронавируса получили 870 человек

11.01.2021 | 10:51

В Пензенской области от коронавируса сейчас лечится 5 141 человек, из них более 2 тысяч амбулаторно. Такие данные озвучил министр здравоохранения региона Александр Никишин на совещании в региональном правительстве в понедельник, 11 января.

По его словам, зарегистрировано 334 смерти от коронавируса, что составляет 1,21 процента от общего количества зараженных. Доля летальных случаев в области ниже, чем в целом по России.

870 человек получили вакцину, 150 ввели второй компонент. В регион поставлено около 3 000 доз препарата.

«Планируем открыть пункты вакцинации во всех районах до конца января», - заявил Александр Никишин.

Он уточнил, что в марте ожидается поступление другой вакцины, с хранением которой будет меньше сложностей. Тогда появится возможность расширить круг привитых.

«Я лично хотел сделать, но не успел, заболел. У нас из правительства только Виктор Николаевич Кувайцев привился», - рассказал губернатор Иван Белозерцев.