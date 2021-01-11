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Общество

В области первый компонент вакцины от коронавируса получили 870 человек

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В Пензенской области от коронавируса сейчас лечится 5 141 человек, из них более 2 тысяч амбулаторно. Такие данные озвучил министр здравоохранения региона Александр Никишин на совещании в региональном правительстве в понедельник, 11 января.

По его словам, зарегистрировано 334 смерти от коронавируса, что составляет 1,21 процента от общего количества зараженных. Доля летальных случаев в области ниже, чем в целом по России.

870 человек получили вакцину, 150 ввели второй компонент. В регион поставлено около 3 000 доз препарата.

«Планируем открыть пункты вакцинации во всех районах до конца января», - заявил Александр Никишин.

Он уточнил, что в марте ожидается поступление другой вакцины, с хранением которой будет меньше сложностей. Тогда появится возможность расширить круг привитых.

«Я лично хотел сделать, но не успел, заболел. У нас из правительства только Виктор Николаевич Кувайцев привился», - рассказал губернатор Иван Белозерцев.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Ну и когда же дойдёт очередь до простого смертного работяги? Такими темпами до конца столетия будем ждать (и умирать) этой прививки!

Гость||

это очень большое достижение! мы гордимся Вами!

Гость||

Это прорыв, в медицине как и обещал президент. Рывок прям , не меньше. Скоро к нам с запада начнут лечится ездить.

Гость||

Гость писал(a):

Это прорыв, в медицине как и обещал президент. Рывок прям , не меньше. Скоро к нам с запада начнут
Не надо нам этих, с запада. Пусть у себя скачут.

Гость||

Гость писал(a):

Ну и когда же дойдёт очередь до простого смертного работяги?
Никогда. Простому смертному не положено. Не благодари

Гость||

Пока не будет реальной вакцинации, так и будет всё плохо! Вакцинации нет, власть к проблеме безразлична?!

Гость||

Гость писал(a):

Пока не будет реальной вакцинации
Будет, не переживай. Но не всем конечно.

Гость писал(a):

власть к проблеме безразлична?
Вы дурочка?

Гость||

Вакцинации нет, власть к проблеме безразлична?!Лично я записался в первый день начала предварительной записи, примерно две недели назад. Я в группе риска, результат - ноль! Всё как обычно!

Гость||

А если есть антитела к аденовирусам, все мы болели много раз этими аденовирусами.Получается вакцина будет бестолковой.Гинцбург сам говорил, что второй раз прививаться этой вакциной нельзя.Сколько булет стоить Китай ?

Имя: Гость
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