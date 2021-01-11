На чистку улиц Пензы после снегопада вышли более 80 спецмашин

11.01.2021 | 12:59

В понедельник, 11 января, на борьбу с последствиями снегопада в областном центре вышли более 80 спецмашин.

За минувшие сутки специалисты высыпали на дороги и тротуары Пензы 370 тонн песко-соляной смеси и более 110 тонн противогололедных материалов.

Об этом представитель мэрии рассказал в аккаунте губернатора Ивана Белозерцева в ответ на жалобу пензячки о качестве уборки снега с улиц и дворов.

«Живем почти в центре, и каждый год все хуже и хуже убирается город. Ездят маленькие трактора, которые со снегом сделать ничего не могут», - пожаловалась главе региона женщина.

В администрации отметили, что в период непогоды коммунальщики трудятся круглосуточно.

Ранее на совещании в правительстве области губернатор Иван Белозерцев раскритиковал работу дорожных служб.

«Снег выпал - тишина, машин не видно, только на следующий день начинают шевелиться. А мы деньги платим за это. У нас и снег-то пошел совсем недавно. Сейчас есть прогноз погоды, высокое понимание того, когда пойдет снег», - отметил он.