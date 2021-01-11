Сетевое издание|18+|Понедельник|11 янв 2021|20:04
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-17oC
-16oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-13oC
-12oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

На бесплатные лекарства от COVID-19 региону нужно 35 млн ежемесячно

Печать

Денег в фонде для помощи тяжелобольным детям, вероятно, еще нет. Но как только появятся, Пензенская область будет на них претендовать. Российская организация «Круг добра» была создана совсем недавно, ее задача - снабжение препаратами и не только ребятишек, чье лечение стоит безумно дорого. Такие сложные пациенты есть и в регионе. Губернатор обратился к чиновникам.

«Подайте заявку срочно. Мы знаем, сколько у нас больных, знаем потребность. Расчетный счет есть, юридический адрес есть. Подайте заявку, чтобы Пензенская область была первой», - отметил Иван Белозерцев.

Речь о лечении детей с редкими заболеваниями зашла на оперативном совещании в правительстве региона. Там же обсудили ситуацию с коронавирусом. С начала пандемии такой диагноз подтвержден у 28 251 человека, с 1 января текущего года выявлено 2 203 новых случая.

«Эпидситуация по области расценивается как напряженная, но в целом стабильная. В период с 5 декабря 2020 года отмечена тенденция дальнейшего роста заболеваемости, носящая умеренный характер.

В период новогодних праздников существенных изменений эпидситуации не произошло», - сообщил начальник Управления Роспотребнадзора по Пензенской области Михаил Перекусихин.

На лечении находятся 5 141 больной коронавирусом, из них 3 502 получают медицинскую помощь амбулаторно, им положены бесплатные лекарства. 7 500 пациентам они выданы.

Деньги нужны и на будущее. О дальнейшем выделении сумм из федерального бюджета информации у чиновников пока нет.

«3 500 пациентов в месяц. 35 миллионов ежемесячно - средства, необходимые для обеспечения бесплатными лекарственными препаратами жителей, заболевающих ковидной инфекцией», - пояснил министр здравоохранения Пензенской области Александр Никишин.

«Если будут выделяться - понятно. А если нет, мы должны искать решение и выделять бюджетные средства региона на закупку препаратов», - заявил губернатор.

Шла на совещании речь и о противокоронавирусной вакцине. Пока в регион поступило всего около 3 000 доз «Гам-КОВИД-Вак». Весной должна приехать и другая. Тогда количество сделавших прививки в области может резко вырасти.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

Жена и родители болели где лекарства? Опять в карман падают кому то. Надо сделать опрос кому из болевших давали?

Гость||

Врач сказала их нет и не ждите ее слова.

Гость||

Пензаинформ запустите опрос жителей кому бесплатно дали? Пожалуйста

Гость||

ЗАПУСКАЕМ.

Гость||

С такими потребностями в бабле мы никогда от ковида не избавимся

Гость||

Вот это да , тогда закрывайте всё.Вы что же народ зазря губить будете, мало того работают в Пензе на маленьких зарплатах, цены взлетели.3000 доз - смешно ! Собянин говорил помнится , в Подмосковье завод выдет на 10 млн. доз в месяц, а тут до весны.Вот это власть, да Байден с Нетаньяху , да Меркель в сто раз лучше.Балаболы !

Гость||

penzainform.ru писал(a):

35 миллионов ежемесячно - средства, необходимые
Так вот почему тормозят вакцинацию в Пензенской обл! Миллионы не дают покоя руководству области.

Гость||

Тоже обещали и не дали противовирусное какое-то дорогое за 5 т.р упаковка.

Но оно уже не нужно, антибиотики колем. Врач на дом даже и не приходит обследовать больного с пневмонией. Рецепт по телефону.

Гость||

А чем вам врач с пневмонией поможет,лекарства выписали - колите,пейте лекарства ,лечитесь,а от того что врач будет около вас сидеть ,быстрее не поправитесь

Гость||

Когда же прививать начнут? Пока одно хвастовство про прививки.

Гость||

Совершенно непонятно зачем нужны деньги на бесплатные лекарства? Они же на то и бесплатные, что денег за них платить не нужно.

Гость||

Гость писал(a):

Когда же прививать начнут? Пока одно хвастовство про прививки.
Не переживайте. Я с удовольствием подарю вам свою дозу вакцины.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте