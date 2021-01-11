На бесплатные лекарства от COVID-19 региону нужно 35 млн ежемесячно

11.01.2021 | 18:23

Денег в фонде для помощи тяжелобольным детям, вероятно, еще нет. Но как только появятся, Пензенская область будет на них претендовать. Российская организация «Круг добра» была создана совсем недавно, ее задача - снабжение препаратами и не только ребятишек, чье лечение стоит безумно дорого. Такие сложные пациенты есть и в регионе. Губернатор обратился к чиновникам.

«Подайте заявку срочно. Мы знаем, сколько у нас больных, знаем потребность. Расчетный счет есть, юридический адрес есть. Подайте заявку, чтобы Пензенская область была первой», - отметил Иван Белозерцев.

Речь о лечении детей с редкими заболеваниями зашла на оперативном совещании в правительстве региона. Там же обсудили ситуацию с коронавирусом. С начала пандемии такой диагноз подтвержден у 28 251 человека, с 1 января текущего года выявлено 2 203 новых случая.

«Эпидситуация по области расценивается как напряженная, но в целом стабильная. В период с 5 декабря 2020 года отмечена тенденция дальнейшего роста заболеваемости, носящая умеренный характер.

В период новогодних праздников существенных изменений эпидситуации не произошло», - сообщил начальник Управления Роспотребнадзора по Пензенской области Михаил Перекусихин.

На лечении находятся 5 141 больной коронавирусом, из них 3 502 получают медицинскую помощь амбулаторно, им положены бесплатные лекарства. 7 500 пациентам они выданы.

Деньги нужны и на будущее. О дальнейшем выделении сумм из федерального бюджета информации у чиновников пока нет.

«3 500 пациентов в месяц. 35 миллионов ежемесячно - средства, необходимые для обеспечения бесплатными лекарственными препаратами жителей, заболевающих ковидной инфекцией», - пояснил министр здравоохранения Пензенской области Александр Никишин.

«Если будут выделяться - понятно. А если нет, мы должны искать решение и выделять бюджетные средства региона на закупку препаратов», - заявил губернатор.

Шла на совещании речь и о противокоронавирусной вакцине. Пока в регион поступило всего около 3 000 доз «Гам-КОВИД-Вак». Весной должна приехать и другая. Тогда количество сделавших прививки в области может резко вырасти.