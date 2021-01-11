Как купить 3-комнатную квартиру в ипотеку от 9 400 рублей в месяц

11.01.2021 | 16:09

Квартиры в Пензе и Спутнике можно купить в ипотеку от 2,7% годовых. Программу запустило областное агентство ипотечного кредитования.

Чтобы принять в ней участие, важно соблюсти несколько условий: первоначальный взнос должен составлять от 50%, сумма кредита - от 2 млн, необходимы также страхование жизни и подтверждение дохода в ПФР.

Но даже если первоначальный взнос ниже, ставка вырастет незначительно. Например, при взносе в размере 20% - от 2,9% годовых.

Разобраться можно на двух примерах* - с первоначальным взносом в размере 51 и 20% от стоимости квартиры.

Трехкомнатная квартира на втором фото расположена в комфортном и технологичном ЖК «Созвездие». Он строится на первой линии Спутника, так что из окон будут открываться красивые виды на озеро и лес.

Площадь квартиры - почти 80 кв. м. Цена - 4 млн 744 тыс. Первоначальный взнос - 51% (2 млн 419 тыс.). Ежемесячный платеж - 9 427 рублей.

На третьем фото планировка квартиры с чистовой отделкой в ЖК «Новелла» на улице Шмидта. Здесь можно не тратить время на ремонт, переехать сразу после сдачи дома.

Площадь квартиры - 58,5 кв. м. Цена - 4 млн 175 тыс. Первоначальный взнос - 20% (835 тыс. рублей). Ежемесячный платеж - 13 547 рублей.

Вариантов квартир много. В Пензе сейчас открыты продажи в ЖК «Новелла», где есть квартиры с черновой и чистовой отделкой. И в ЖК «Жемчужный», который расположен в 5 минутах езды от центра города. Если важно быть в центре событий и комфортной городской жизни, стоит выбрать ЖК «8 Марта».

В Спутнике есть возможность подобрать квартиру в квартале для активной и безопасной жизни «Радужные дворы» или ЖК «Созвездие».

Информацию о планировках и ценах можно узнать на termodom-pnz.ru и по телефонам 28-28-20 и *2820 (звонок с мобильного бесплатный), об условиях ипотеки - на сайте www.aikdom.ru и по телефонам 68-68-10, 8 927 375-27-50 (отдел кредитования).

*Расчет предварительный, для более точного расчета необходимо обратиться в Агентство ипотечного кредитования Пензенской области. Он составлен, исходя из следующих условий: первоначальный взнос - 51 и 20%, срок кредита - 360 месяцев, ставка - 2,7 и 2,9% годовых.

Застройщик строения № 73 - ООО СЗ «Термодом-Ситистрой». Застройщик строения № 71 - ООО СЗ «Земстрой». Застройщик ЖК «Созвездие» (1-й и 2-й этапы) - ООО СЗ «Созвездие». Застройщики ЖК «Новелла» - ООО СЗ «Термодом-новин» (1-й этап, стр. 1 и 2) и ООО СЗ «НОВЭЛЛА-1» (2-й этап, стр. 3 и 4). Застройщик ЖК «Жемчужный» - ООО СЗ «Термодом-Групп». Застройщик ЖК «8 Марта» - ООО ПКФ «Термодом». Все проектные декларации на https://наш.дом.рф. Не является публичной офертой.

До 01.07.2021 в рамках программы кредитования «Льготная ипотека на новостройки» можно приобрести квартиру на первичном рынке у юридического лица как на стадии строительства, так и в готовом виде от застройщика по ставке от 2,7% годовых на срок кредита от 36 до 360 месяцев у строительного холдинга «Термодом» при условии оформления личного страхования заемщика, первоначальном взносе от 50% и подтверждении дохода выпиской из Пенсионного фонда РФ.

При отказе заемщика от личного страхования процентная ставка увеличивается на 0,7% годовых. Без предоставления выписки из Пенсионного фонда РФ процентная ставка увеличивается на 0,4% годовых. Если первоначальный взнос от 30 до 50%, процентная ставка увеличивается на 0,4% годовых, если первоначальный взнос от 20 до 30%, ставка увеличивается на 0,2% годовых.

Минимальная сумма кредита - 500 тыс. руб. Минимальный размер кредита для предоставления опции «Большие суммы» - 2 000 000 ₽. Валюта - рубли РФ. Обеспечение по кредиту. В залог оформляется: на этапе строительства - залог прав требования участника долевого строительства (с оформлением закладной); по факту оформления права собственности на приобретаемую квартиру - залог квартиры (с оформлением закладной).

Требования к заемщикам: гражданин РФ, возраст: от 21 до 65 лет (на дату погашения кредита). Стаж работы: работники по найму - не менее 6 месяцев на последнем месте работы; индивидуальные предприниматели должны осуществлять безубыточную предпринимательскую деятельность не менее 24 месяцев.

Итоговая сумма кредита определяется индивидуально, на основании оценки платежеспособности и обеспечения заемщика. Подробнее об условиях кредитования, необходимых документах и ограничениях на www.aikdom.ru. Реклама. ООО «Агентство ипотечного кредитования Пензенской области».