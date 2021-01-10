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Общество

Пензенцев предупредили о возвращении пеней на долг за ЖКХ

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Коммунальщики могут вновь наказывать рублем тех, кто не вовремя оплачивает услуги ЖКХ. Мораторий на пени, введенный 6 апреля 2020 года, закончился.

Отношение к данной мере у пензенцев противоречивое, даже у тех, кто всегда перечислял деньги в срок. К таким относится жительница областного центра Ольга Киселева, но и она говорит, что в период пандемии можно понять людей, которые запаздывают. В каждом конкретном случае нужно разбираться отдельно.

«Может быть, для кого-то это подействует с какой-то стороны. Вообще я против этого», - высказалась Ольга.

Некоторые эксперты опасаются, что юридическими тонкостями воспользуются представители ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний и сейчас станут требовать пени за прошлый год.

До получения первых квитанций осталась еще неделя, а пензенцы, не успевшие перечислить все деньги, уже начали волноваться.

Ситуацию прокомментировали в региональной жилищной инспекции.

«Если скопили какой-то долг за квартплату, основной платеж, естественно, необходимо погасить, но пени, по нашей позиции как инспекции, за этот период начисляться не должны», - пояснила начальник Госжилстройтехинспекции Пензенской области Инна Левченко.

В апреле 2020 года объявили еще об одном нововведении: приборы учета, у которых истек срок службы, не нужно менять до 2021-го.

«То есть исполнители коммунальной услуги обязаны будут принять данные даже по счетчику, у которого уже наступил срок поверки», - рассказала Инна Левченко.

Данная норма также уже не работает.

«Постановление № 424, которое у нас имеет свой срок действия до 1 января 2021 года: все правила, которые действовали до пандемии, возвращаются. Все счетчики нужно менять», - добавила начальник госжилстройтехинспекции.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Давно пора. Уголовную ответственность надо ввести для них надо.

Имя: Гость
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