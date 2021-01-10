Новые случаи коронавируса выявили в Пензе, Заречном и 5 районах области

10.01.2021 | 11:35

В воскресенье, 10 января, в региональном оперативном штабе сообщили, где в Пензенской области были зарегистрированы новые случаи коронавирусной инфекции.

За сутки в регионе прибавилось 198 пациентов, общее число заразившихся достигло 28 055.

Наибольшее число инфицированных (177) выявили в Пензе. Также в статистику за сутки вошли город Заречный (8 случаев), Бессоновский район (5), Пензенский (2), Городищенский (2), Тамалинский (2) и Шемышейский (2).

Среди пациентов 13 детей в возрасте от 2 месяцев до 17 лет. Общее число подхвативших вирус несовершеннолетних жителей региона составило 2 558.