Испортившему дороги пензенскому бизнесмену запретили выезд за рубеж

10.01.2021 | 13:24

Пензенца, владеющего большегрузами, оштрафовали на крупную сумму. Мужчина 31 раз совершил административное правонарушение, проигнорировав требования Ространснадзора.

Грузовики предпринимателя ездили по трассам России, при этом их масса неоднократно превышала допустимую нормами. Подобное нарушение вредит асфальтовому покрытию.

Бизнесмен должен был уплатить штраф в 300 000 рублей, однако проигнорировал возбуждение судебными приставами исполнительных производств, а деньги предпочел потратить на новогоднее путешествие в зарубежные страны.

«Профессионализм и интуиция не подвели пристава. Им было принято решение об обращении с иском в суд об установлении ограничения выезда за пределы Российской Федерации, после получения которого должник понял серьезность ситуации», - рассказали в пресс-службе регионального УФССП России.

Чтобы отдых за границей все же состоялся, предприниматель в полном объеме погасил долг и уплатил штраф за просрочку. Взысканная сумма пополнила федеральную казну.