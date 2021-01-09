В Пензе за грязные или нестандартные номера наказали более 700 водителей

09.01.2021 | 13:54

В Пензе в 2020 году наказали более 700 автомобилистов, которые управляли транспортными средствами с нечитаемыми или нестандартными госномерами.

Мероприятия по выявлению подобных нарушений проводятся в областном центре регулярно.

Как сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД России в субботу, 9 января, одно из них провели на улице Суворова. Правоохранители выявили более 20 транспортных средств, номера которых нельзя было прочесть из-за сильного загрязнения.

Сотрудники ДПС провели беседу с автомобилистами, напомнив, что нечитаемый госномер является нарушением части 1 статьи 12.2 КоАП РФ, санкция которой предусматривает штраф до 500 рублей.

«Все водители устраняли данное нарушение на месте», - добавили правоохранители.