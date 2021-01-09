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Общество

В Пензе за грязные или нестандартные номера наказали более 700 водителей

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В Пензе в 2020 году наказали более 700 автомобилистов, которые управляли транспортными средствами с нечитаемыми или нестандартными госномерами.

Мероприятия по выявлению подобных нарушений проводятся в областном центре регулярно.

Как сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД России в субботу, 9 января, одно из них провели на улице Суворова. Правоохранители выявили более 20 транспортных средств, номера которых нельзя было прочесть из-за сильного загрязнения.

Сотрудники ДПС провели беседу с автомобилистами, напомнив, что нечитаемый госномер является нарушением части 1 статьи 12.2 КоАП РФ, санкция которой предусматривает штраф до 500 рублей.

«Все водители устраняли данное нарушение на месте», - добавили правоохранители.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — видео УМВД России по Пензенской области
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Гость||

Что значит нестандартные ?)))))))

Гость||

Гость писал(a):

Что значит нестандартные ?)))))))
это когда из фанеры

Гость||

Под колесами-дерьмо,грязь по всему городу! Какие штрафы!?

Имя: Гость
Комментарий:

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