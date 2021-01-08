В Спутнике прошел хоккейный турнир на призы «Термодома»

08.01.2021 | 12:37

На специальной площадке у главной елки Города Спутника прошли традиционные хоккейные соревнования на призы «Термодома». Участники порадовали болельщиков захватывающей игрой.

«Проводим турнир на призы «Термодома» - холдинга, который всегда нам помогает. Главное - дети очень довольны, и каждый год турнир все представительнее», - отметила главный специалист комитета по физической культуре и спорту города Пензы Оксана Гришанова.

«Нашей команде три года, никогда не получалось у нас в этом турнире победить, а сейчас второе место заняли - считаю, повезло. Сам я обычно играю или в нападении, или в защите, а сегодня так получилось, что встал на ворота и неплохо отстоял», - поделился впечатлениями от игры Илья Катенков, ученик школы № 20 г. Пензы.

Победителем турнира неожиданно для многих стала команда пензенского центра образования № 1. Хоккеисты показали сплоченность и напор, вколотив в ворота соперников два десятка шайб.

Следить за баталиями в Спутник каждый год приходят и болельщики - большие поклонники хоккея. Местная площадка воспитала уже несколько десятков спортсменов.

«Я сам еще со школы играл в хоккей в Спутнике, в том числе в таких турнирах принимали с командой участие и побеждали. Сейчас я преподаю физкультуру в школе, но до сих пор приходим с друзьями на эту площадку», - рассказал главный судья соревнований Сергей Зайцев.

Победители получили кубки и медали, а сладкие призы достались всем участникам. Праздник спорта в Спутнике обязательно будет продолжаться.