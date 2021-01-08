Сетевое издание|18+|Пятница|8 янв 2021|12:38
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Общество

В области за сутки зафиксировали рекордное число случаев коронавируса

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В Пензенской области обновлен антирекорд по случаям коронавируса, выявленным за сутки: прирост новых пациентов составил 205. Об этом в пятницу, 8 января, сообщили в федеральном оперативном штабе.

С начала эпидемии в регионе выявили 27 655 заразившихся. 7 января зарегистрировали 201 случай инфекции, 6-го – 203, 5-го – 197, 4-го – 200.

Поборовших COVID-19 пациентов стало 22 180. Жертвой вируса стали 334 человека: 150 мужчин и 184 женщины. Возраст погибших - от 26 до 95 лет, у большинства имелись сопутствующие хронические заболевания.

Как сообщалось ранее, в настоящее время сократилось число случаев тяжелого течения коронавирусной инфекции.

«Болеют больше, да, но тяжелых меньше. Если эту ситуацию перенести на ситуацию апреля-мая, то тогда был бы вообще кошмар», - отметил министр здравоохранения области Александр Никишин 6 января.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Значит по этим данным сейчас болеют 5 тысяч. От всего населения области, это 0,3 %. Ну и где эпидемия? Не говоря о пандемии

Гость||

Почитай, что означают эти категории.

Гость||

Гость писал(a):

Значит по этим данным сейчас болеют 5 тысяч.
+3000-5000 больных,ждущих по десять дней результаты анализов.

Гость||

Массовые мероприятия

Гость||

Да все понимают, что истинные показатели гораздо больше. Но и вирус не опасен для подавляющего большинства, так что ничего страшного. Да и люди живут уже обычной жизнью. И только в голове у наших политиков и кучки адептов барановируса псевдопроблема сверхопасной болезни

Гость||

То как зверь она завоет, то заплачет как дитя!

Вот я прям сразу так подумал, вот прям сразу.

Гость||

Адептами называете людей, которые без отпусков работают?

Гость||

больше народных гуляний в массы!

Гость||

Стесняюсь спросить, мы уже на платЕ ?

Гость||

Гость писал(a):

Стесняюсь спросить, мы уже на платЕ ?
мы на дне,,,

Гость||

Где мамашки просящие о продлении каникул? Ну что есть ли смысл их продлевать?

Гость||

больше народных гуляний в массы!

——

И это правильно! Вчера были в парке Белинского, народ катался на горках, веселился с Дедом Морозом и Снегурочкой около елки, куча детей. И было замечательно) люди не верят больше в опасность вируса

Гость||

Вчера вы веселились в пар25ке, а через недельку будете рыдать в коридорах больницы на Шуисте! Гарантированно!

Гость||

Снять все ограничения, скорее все переболеют. А то второй год кота за хвост.

Гость||

Вчера вы веселились в пар25ке, а через недельку будете рыдать в коридорах больницы на Шуисте! Гарантированно!

——

Уже переболел, один вечер температура, два дня ломило тело, один день заложен был нос, на неделю пропало обоняние. Никто из семьи не заразился и не заболел. Вот он ваш опасный И заразный вирус. Смешно. Вирус не опасен для большинства.

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Имя: Гость
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