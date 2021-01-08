В области за сутки зафиксировали рекордное число случаев коронавируса

В Пензенской области обновлен антирекорд по случаям коронавируса, выявленным за сутки: прирост новых пациентов составил 205. Об этом в пятницу, 8 января, сообщили в федеральном оперативном штабе.
С начала эпидемии в регионе выявили 27 655 заразившихся. 7 января зарегистрировали 201 случай инфекции, 6-го – 203, 5-го – 197, 4-го – 200.
Поборовших COVID-19 пациентов стало 22 180. Жертвой вируса стали 334 человека: 150 мужчин и 184 женщины. Возраст погибших - от 26 до 95 лет, у большинства имелись сопутствующие хронические заболевания.
Как сообщалось ранее, в настоящее время сократилось число случаев тяжелого течения коронавирусной инфекции.
«Болеют больше, да, но тяжелых меньше. Если эту ситуацию перенести на ситуацию апреля-мая, то тогда был бы вообще кошмар», - отметил министр здравоохранения области Александр Никишин 6 января.
Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.
Значит по этим данным сейчас болеют 5 тысяч. От всего населения области, это 0,3 %. Ну и где эпидемия? Не говоря о пандемии