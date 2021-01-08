В области за сутки зафиксировали рекордное число случаев коронавируса

08.01.2021 | 11:19

В Пензенской области обновлен антирекорд по случаям коронавируса, выявленным за сутки: прирост новых пациентов составил 205. Об этом в пятницу, 8 января, сообщили в федеральном оперативном штабе.

С начала эпидемии в регионе выявили 27 655 заразившихся. 7 января зарегистрировали 201 случай инфекции, 6-го – 203, 5-го – 197, 4-го – 200.

Поборовших COVID-19 пациентов стало 22 180. Жертвой вируса стали 334 человека: 150 мужчин и 184 женщины. Возраст погибших - от 26 до 95 лет, у большинства имелись сопутствующие хронические заболевания.

Как сообщалось ранее, в настоящее время сократилось число случаев тяжелого течения коронавирусной инфекции.

«Болеют больше, да, но тяжелых меньше. Если эту ситуацию перенести на ситуацию апреля-мая, то тогда был бы вообще кошмар», - отметил министр здравоохранения области Александр Никишин 6 января.