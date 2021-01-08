В 2021 году в регионе появится более 200 новых медицинских объектов

08.01.2021 | 10:22

В 2021 году в Пензенской области приступят к реализации нового проекта, цель которого - сделать медицинскую помощь доступной для жителей районов.

Для этого в регионе построят, реконструируют и отремонтируют объекты здравоохранения.

«Так, в 26 населенных пунктах области будут установлены вновь и заменены 220 зданий», - рассказали в пресс-службе регионального минздрава.

С 2021 года по 2026-й в селах и поселках планируют обустроить 120 ФАПов, 69 фельдшерских пунктов, 30 врачебных амбулаторий, 1 участковую больницу.

На реализацию проекта из федерального и регионального бюджета направят 882 млн 900 тыс. рублей.