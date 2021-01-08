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Общество

В 2021 году в регионе появится более 200 новых медицинских объектов

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В 2021 году в Пензенской области приступят к реализации нового проекта, цель которого - сделать медицинскую помощь доступной для жителей районов.

Для этого в регионе построят, реконструируют и отремонтируют объекты здравоохранения.

«Так, в 26 населенных пунктах области будут установлены вновь и заменены 220 зданий», - рассказали в пресс-службе регионального минздрава.

С 2021 года по 2026-й в селах и поселках планируют обустроить 120 ФАПов, 69 фельдшерских пунктов, 30 врачебных амбулаторий, 1 участковую больницу.

На реализацию проекта из федерального и регионального бюджета направят 882 млн 900 тыс. рублей.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

В заголовке одно в статье другое. В статье написано что за пять лет будет 220 новых объектов

Гость||

Гость писал(a):

В заголовке одно в статье другое. В статье написано что за пять лет будет 220 новых объектов
Ни заголовок, ни содержание статьи не станут реальностью. Скорее наоборот, КАК С ПЕНСИОННЫМ ВОЗРАСТОМ?

Гость||

я вам скажу по-чему потомушто РАК зашкаливает дурачье

Гость||

Очередное балабольство,фейк.

Гость||

Враньё.

Гость||

Да, да верим, верим, как в победу Единоросов на выборах! Еще сказки напишите приятно читать на ночь!

Гость||

А где они персонал будут брать,для этих фапов,сейчас в Пензе врачей не хватает,хотя и миллион дают,вон в заречном и спутнике квартиры дают и все равно врачей не хватает,а в деревню как их заманить? Если только будут жить в городе,а туда остаться на подставки на два часа.но много ль за два часа пациентов примут.Надо делать в институтах распределение ,отучился на бюджете 5 лет ,отработай на селе или верни деньги в бюджет.Отличников можно в городе оставить,а троечники пусть оздоровляют село.

Имя: Гость
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