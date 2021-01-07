В Пензенской области число случаев COVID-19 приближается к 30 000

07.01.2021 | 10:36

В четверг, 7 января, в Пензенской области выявлен еще 201 случай заражения коронавирусной инфекцией за минувшие сутки. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

Среди пациентов - 14 несовершеннолетних в возрасте от 8 месяцев до 17 лет.

146 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Пензе (73%), 12 - в Нижнеломовском районе, 9 - в Земетчинском, 7 - в Пензенском, по 5 - в городе Заречном и Кузнецком районе, по 4 - в Лопатинском и Спасском районах, по 2 - в Городищенском, Мокшанском и Шемышейском, по 1 - в Бессоновском, Наровчатском и Никольском.

С начала эпидемии в регионе в общей сложности зарегистрировано 27 450 инфицированных, в том числе 2 545 детей и подростков.

За это время 22 033 человека выздоровели, 334 скончались. О последнем летальном случае стало известно накануне, 6 января: коронавирус унес жизнь 42-летней женщины. В этот же день выписались из больниц 158 человек.