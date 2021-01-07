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Общество

В Пензенской области число случаев COVID-19 приближается к 30 000

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В четверг, 7 января, в Пензенской области выявлен еще 201 случай заражения коронавирусной инфекцией за минувшие сутки. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

Среди пациентов - 14 несовершеннолетних в возрасте от 8 месяцев до 17 лет.

146 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Пензе (73%), 12 - в Нижнеломовском районе, 9 - в Земетчинском, 7 - в Пензенском, по 5 - в городе Заречном и Кузнецком районе, по 4 - в Лопатинском и Спасском районах, по 2 - в Городищенском, Мокшанском и Шемышейском, по 1 - в Бессоновском, Наровчатском и Никольском.

С начала эпидемии в регионе в общей сложности зарегистрировано 27 450 инфицированных, в том числе 2 545 детей и подростков.

За это время 22 033 человека выздоровели, 334 скончались. О последнем летальном случае стало известно накануне, 6 января: коронавирус унес жизнь 42-летней женщины. В этот же день выписались из больниц 158 человек.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Не мешайте праздновать.

Гость||

07.01.2021 10:58|

Не мешайте праздновать.

О последнем летальном случае стало известно накануне, 6 января

Задумайся алкоголик

Гость||

Меры нужно принимать а не фиксировать

Гость||

Так меры приняты болеем и выздоравливаем ну а смерть она не избежна это же вирус не каждый организм с ним справляется.

Гость||

Год болеем и только 30 000,получается большинство дома сидит.Ну и кто это большинство - наши дорогие пенсионеры.Твкими темпами 70 % долго набирать будем.А не пора ли пенсионеров проредить ?

Гость||

Вирус не опасен для подавляющего большинства

Гость||

Не успеешь оглянуться и сам пенсионером будешь.

Гость||

А ты уверен,7675 что попадешь в это подавляющее большинство?

Гость||

может хватит достали этой историей уже, тоже мне блин новости

Гость||

В больнице лежу в ковидной ) 5 этажей , вчера в палате дед умер , но на Пенза информ молчок про это , и до этого умирали люди, тоже нечего не писали

Гость||

А ты уверен,7675 что попадешь в это подавляющее большинство?

——

Уже переболел страшным вирусом. Один вечер была температура, два дня ломило тело, один день заложен нос, на неделю пропало обоняние. Вот такой вот «страшный» барановирус. Самое главное - никто из семьи не заболел. Вирус действительно не опасен и не так заразен, а истерия - это политика

Гость||

Скажу свои наблюдения , кого я вижу , большинство попадают в больницу когда не могут уже дышать , те была температура , чето голова болела особо не было кашля и через неделю страшная отдышка , скорую там кт и хоп 50-80 % поражение лёгких . Это значит эта часть лёгких не может кислород поглощать и ты начинаешь задыхаться , причем особо не чего и не болело не у кого , просто температура. У меня например 60% поражения , а жена и ребенок три дня температуры и все )

Гость||

Гость писал(a):

а истерия - это политика
истину глаголишь... не будет ковидки - будет другое... наливай... : )

Гость||

А почему первая новость в вашем разделе" бессмертные пензенцы" недождетесь когда все передохнем? Делайте нормальные у ловия для зимних забав для детей, вы только для себя стараетесь, для своих утех карманы набивает, хапуги чёртовы!

Гость||

Вот откуда эти 200 каждые сутки берутся? Потому что, почувствовав недомогание, люди еще несколько дней ходят на работу. И только когда совсем плохо станет, остаются дома/обращаются к врачу.

За это время сколько человек в коллективе, транспорте и семье заражаются?

Вот и висят вакансии у Тепличного комбината уже несколько месяцев, все набирают овощеводов.

Имя: Гость
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