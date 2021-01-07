Спасатели напомнили любителям подводного лова, как сохранить жизнь

07.01.2021 | 14:47

Специалисты регионального ГУ МЧС напомнили любителям зимней рыбалки основные правила безопасности на льду.

- Не уверен в прочности льда - не выходи на него. Не следует бить ногой по льду, проверяя его толщину. Она определяется по цвету: голубой прочный, белый - тоньше в два раза, желтоватый или серый ненадежен.

- Там, где сильное течение, в устьях и притоках рек, где есть бьющие ключи, лед значительно тоньше. Следует обходить такие места и быть очень осторожным. Также опасно выходить на лед в сильный туман или дождь.

- Не нужно собираться на одном месте большими группами.

- Чем больше площадь опоры, тем меньше вероятность провалиться. Поэтому безопаснее выходить на лыжах.

- Алкогольные напитки замедляют умственную и физическую реакцию.

- Желательно иметь под рукой острые предметы, которыми можно будет в случае провала зацепиться за лед.

- Если все же не удалось избежать ледяной полыньи, нельзя впадать в панику и делать резкие движения. Нужно раскинуть руки в стороны и лечь на край льда, затем закинуть на него поочередно ноги и переползти (перекатиться) к берегу или другое безопасное место.

При этом снаряжение, одежда, обувь в воде делается в разы тяжелее. Если не получается выбраться, то нужно их скинуть.

«Во избежание несчастных случаев соблюдайте правила безопасного поведения на водных объектах в зимнее время, не отпускайте детей одних на водоемы. В случае чрезвычайной ситуации звоните по телефонам 01, 101 или 112», - обращается к жителям и гостям региона пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области.