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Общество

Пензенец вернул пенсионерке сумку с 80 000 рублей и документами

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Исраиль Дунямалыев - человек с большим сердцем. Именно поэтому уроженца Азербайджана вызвали на заседание Общественного совета при УМВД России по городу Пензе. Мужчина совершил поступок, который многим можно ставить в пример.

«Обнаружив на улице утерянную сумку с документами и деньгами в сумме 80 000 рублей, обратился в дежурную часть УМВД по городу Пензе. Данные вещи были утеряны жительницей Пензы, 1930 года рождения, и в настоящее время с его помощью ей возвращены», - сообщил начальник УМВД России по г. Пензе Владимир Лысов.

Исраиль - предприниматель. Сначала он велел своим продавцам ждать: возможно, хозяйка сумки с деньгами и документами вернется. Однако затем понял, что, скорее всего, вещи принадлежат очень пожилому человеку, и начал сам искать владелицу. Теперь его благодарят и полицейские, и пенсионерка, и близкие женщины.

«Они были очень благодарны, особенно дочь ее. Она даже расплакалась. Я думаю, каждый нормальный человек поступил бы именно так, как я», - отметил Исраиль Дунямалыев.

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Гость||

Молодец!!!

Гость||

Бывают же правильные азеры!

Гость||

И сам начал искать владельца или отнес в полицию которая и нашла владельца. Вы уж тут новостята определитесь.

Гость||

Молодец! Все равно чужие деньги не принесут пользы. Больше по теряешь.если бы все это понимали,жизнь бы другая была. Добрее надо быть.

Гость||

фантастично не реально, из области сказок

Гость||

Чужое добро никому не пойдёт впрок. Пусть не сразу,но потом поймёшь,что не надо было присваивать не твоё.

Гость||

Честность и порядочность не имеют национальности. Они либо есть, либо нет.

Гость||

Все равно чужие деньги не принесут пользы/ кто тебе сказал эту чушь?

Гость||

Мне эту чушь жизнь сказала.и не только моя . сколько примерв знаю,когда больше НАМНОГО теряли,чем нашли.

Гость||

Да и запомни на чужом несчастье счастья не построишь. Народная мудрость.

Имя: Гость
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