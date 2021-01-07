Пензенец вернул пенсионерке сумку с 80 000 рублей и документами

07.01.2021 | 15:31

Исраиль Дунямалыев - человек с большим сердцем. Именно поэтому уроженца Азербайджана вызвали на заседание Общественного совета при УМВД России по городу Пензе. Мужчина совершил поступок, который многим можно ставить в пример.

«Обнаружив на улице утерянную сумку с документами и деньгами в сумме 80 000 рублей, обратился в дежурную часть УМВД по городу Пензе. Данные вещи были утеряны жительницей Пензы, 1930 года рождения, и в настоящее время с его помощью ей возвращены», - сообщил начальник УМВД России по г. Пензе Владимир Лысов.

Исраиль - предприниматель. Сначала он велел своим продавцам ждать: возможно, хозяйка сумки с деньгами и документами вернется. Однако затем понял, что, скорее всего, вещи принадлежат очень пожилому человеку, и начал сам искать владелицу. Теперь его благодарят и полицейские, и пенсионерка, и близкие женщины.

«Они были очень благодарны, особенно дочь ее. Она даже расплакалась. Я думаю, каждый нормальный человек поступил бы именно так, как я», - отметил Исраиль Дунямалыев.