За сутки с улиц Пензы вывезли более 4 000 кубометров снега

06.01.2021 | 13:45

В Пензе коммунальщики продолжают чистить дороги, тротуары, остановочные павильоны и общественные пространства от снега.

За минувшие сутки они вывезли более 4 000 кубометров, сообщили в пресс-службе администрации города в среду, 6 января.

«Сегодня работы проводятся по улицам Набережной Реки Мойки, Суворова, Терновского, Дзержинского, Луначарского, Буровой и по проспекту Строителей», - уточнили в мэрии.

Особое внимание в канун Рождества было уделено благоустройству Соборной площади, где в грядущую ночь пройдут праздничные богослужения.

Специалисты МУП «Зеленое хозяйство» очистили площадь от снега, подобрали раскиданный мусор и освободили урны.