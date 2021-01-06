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Общество

За сутки с улиц Пензы вывезли более 4 000 кубометров снега

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В Пензе коммунальщики продолжают чистить дороги, тротуары, остановочные павильоны и общественные пространства от снега.

За минувшие сутки они вывезли более 4 000 кубометров, сообщили в пресс-службе администрации города в среду, 6 января.

«Сегодня работы проводятся по улицам Набережной Реки Мойки, Суворова, Терновского, Дзержинского, Луначарского, Буровой и по проспекту Строителей», - уточнили в мэрии.

Особое внимание в канун Рождества было уделено благоустройству Соборной площади, где в грядущую ночь пройдут праздничные богослужения.

Специалисты МУП «Зеленое хозяйство» очистили площадь от снега, подобрали раскиданный мусор и освободили урны.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото www.penza-gorod.ru
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Гость||

Врунишки.

Гость||

А снег в городе когда был ?

Гость||

Оперативно - не прошло и месяца

Гость||

откуда что вывозят то? все дороги сужены из за такой чистки снега

Имя: Гость
Комментарий:

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