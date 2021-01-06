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Общество

На освещение подвесного моста в Пензе хотят потратить более 4,5 млн

Печать

На освещение подвесного моста в областном центре потребуется 4 млн 560 тысяч 489 рублей. Соответствующая заявка с такой стартовой ценой была размещена Пензенской горэлектросетью на официальном портале госзакупок 30 декабря.

Формулировка звучит так: «Выполнение работ по объекту «Реконструкция сетей наружного освещения, запитанных от ТП-121, каскад № 104, на объекте «Подвесной мост Дружбы в г. Пензе».

Подать заявки можно до 16:00 15 января.

После победы подрядчик должен будет приступить к делу в течение одного рабочего дня с момента подписания договора и затратить на выполнение всех требований не более 60 календарных дней.

Ранее сообщалось, что архитектурное освещение будет выполнено с использованием современных светодиодных технологий. Работы планируется проводить поэтапно. На реализацию проекта потратят более 2,5 миллиона рублей.

Первый этап (2020-2021 годы) включает установку 115 светодиодных светильников для подсветки пролета моста со стороны «Ростка» и 21 прожектора для подсветки опор и тросов, поясняли в пресс-службе мэрии.

В октябре закончилась покраска подвесного моста в красный цвет. В 2021 году планируется обновить покрытие конструкции.

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Гость||

4,5 ляма на лампочки и провода..

300 тыс на материалы, остальное на согласования и документацию? При том, что проводка там уже есть..

И вот так везде, по всей стране..

Гость||

Может ноликом ошиблись?

Гость||

Лучше нерегулируемые пешеходные переходы подсветили. Полезнее было бы.

Гость||

Ещё и освЯщение платное придумают...

Гость||

Да 7.5 млн покраска + 4.5 млн.руб. итого.... С ума сойти, для кого? Для чего? Для приезжих ПФО, типа Комарова, и отчитаться- смотрите как мы работаем. Эти деньги надо на безопасность и в первую очередь на нерегулируемые пешеходные переходы и тд

Гость||

На ул.Чкалова воды не хватает, скоро и электричество пропадет. А если мост сделать с подогревом...

Утрем нос Западу!

Гость||

Мне сначало показалось, что в заголовке новости после буквы "в" стоит буква "я".

Гость||

проход по мосту, судя по всему, будет платный

Гость||

Подсветка моста - это демаскировка стратегического объекта! А если печенеги с половцеми прилетят бомбить?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

На освещение подвесного моста в областном центре потребуется 4 млн 560 тысяч 489 рублей.
Скромненько))

Гость||

Торжественный момент моста без попов обойдется ?

Гость||

Стесняюсь спросить, а нахрена его освещать?

Имя: Гость
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