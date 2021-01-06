На освещение подвесного моста в Пензе хотят потратить более 4,5 млн

06.01.2021 | 09:19

На освещение подвесного моста в областном центре потребуется 4 млн 560 тысяч 489 рублей. Соответствующая заявка с такой стартовой ценой была размещена Пензенской горэлектросетью на официальном портале госзакупок 30 декабря.

Формулировка звучит так: «Выполнение работ по объекту «Реконструкция сетей наружного освещения, запитанных от ТП-121, каскад № 104, на объекте «Подвесной мост Дружбы в г. Пензе».

Подать заявки можно до 16:00 15 января.

После победы подрядчик должен будет приступить к делу в течение одного рабочего дня с момента подписания договора и затратить на выполнение всех требований не более 60 календарных дней.

Ранее сообщалось, что архитектурное освещение будет выполнено с использованием современных светодиодных технологий. Работы планируется проводить поэтапно. На реализацию проекта потратят более 2,5 миллиона рублей.

Первый этап (2020-2021 годы) включает установку 115 светодиодных светильников для подсветки пролета моста со стороны «Ростка» и 21 прожектора для подсветки опор и тросов, поясняли в пресс-службе мэрии.

В октябре закончилась покраска подвесного моста в красный цвет. В 2021 году планируется обновить покрытие конструкции.