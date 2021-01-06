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Общество

К качеству претензий нет: губернатор оценил поликлинику в Спутнике

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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев оценил построенную холдингом «Термодом» в Городе Спутнике детскую поликлинику, где на сегодняшний день идет монтаж медицинского оборудования.

«Большая поликлиника с современным оборудованием, к качеству постройки претензий нет. В целом мне нравится, нужно только грамотно продумать логистику, создать четкую систему навигации, чтобы мамам с маленькими детьми было здесь максимально удобно и комфортно», - отметил глава региона после осмотра лечебного учреждения.

Детская поликлиника в Спутнике такого типа стала первой в Пензенском районе. Она рассчитана на 500 посещений в смену, включает дневной стационар на 15 мест, отделения физиотерапии и лечебной физкультуры, отделение здорового ребенка, школьно-дошкольное отделение. Предусмотрены кабинеты врачей-специалистов, функциональной и лучевой диагностики.

Строительный холдинг «Термодом» возвел важный социальный объект за один календарный год.

Детская поликлиника в Городе Спутнике расположена рядом с новым детсадом по адресу: улица Алая, 10.

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Источник — фото pnzreg.ru
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