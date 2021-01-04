Жители дома на улице Литвинова пожаловались на холод в квартирах

04.01.2021 | 16:30

В новый год перешли старые проблемы: на Литвинова, 17, снова холодно. Для Любови Старухиной пониженная температура в квартире может обернуться очередным заболеванием. Она перенесла тяжелую пневмонию, чувствует себя плохо.

«Батареи чуть теплые, я просто замерзаю. Сегодня три раза просыпалась, замерзаю», - пожаловалась женщина.

Старухина полностью проклеила рамы - теперь ни одна форточка не откроется. Забила щели ватой, изведя целый килограмм. На ночь включает обогреватель. Но воздух в квартире все равно холодный.

Тепло было лишь в октябре. В ноябре жители уже мерзли. Не выдержав, начали жаловаться во все инстанции. Их услышали: батареи стали горячими. Но случилась авария, неподалеку раскопали футбольное поле и до сих пор не выровняли. Ворота перевернуты.

«Люба всех размотала по всем шишкам! Звонила в эту компанию - моментально включили тепло, прямо красота, жить охота было. Но прорвало что-то, все перекопали. Отопление убавлено», - рассказала жительница дома № 17 на ул. Литвинова Раиса Рожкова.

«Холодно. Лежим в кофтах и под пледом», - отметила ее соседка Зинаида Лощенова.

Управляет домом компания «ЖЭК Омега». В дни каникул отозвались лишь специалисты аварийной службы, пообещав помочь как можно быстрее.