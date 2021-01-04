В Пензе медикам ввели второй компонент вакцины от коронавируса

04.01.2021 | 18:03

Второй компонент вакцины «Гам-КОВИД-Вак» разморозили, чтобы ввести больничному персоналу. Все они - санитарки, рентген-лаборант, медсестра - работают в красной зоне областного центра спецвидов медпомощи. В одном флаконе - пять доз.

Делают прививку на 21-й день после первого укола. Татьяна Гракова его перенесла хорошо, никаких побочных реакций не наблюдала. Она работает в пензенском ЦСВМП, и с начала пандемии коронавирус обходил ее стороной.

«Надеюсь, что вакцинация все-таки защитит тех, кто не болел. После первой вакцинации мы уже сделали анализ крови на антитела, и практически у всех они есть. У меня вот иммуноглобулин G - 6,1 после первой вакцинации», - рассказала заместитель главного врача областного центра спецвидов медпомощи Татьяна Гракова.

Для медработников, которым должны ввести препарат, процедура стандартная.

«Перед вакцинацией проводятся осмотр врача, измерение сатурации, проведение аускультации легких, измерение артериального давления, температуры тела, а также сбор эпидемиологического анамнеза», - сообщила заведующая отделением ВОП городской поликлиники № 2 Юлия Кавтасьева.

При любом недомогании процедура может не состояться. В поликлинике № 2 с начала вакцинации двухкомпонентным препаратом привито 38 человек.