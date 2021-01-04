Путин дал поручение Правительству РФ после вопроса пензенской журналистки

04.01.2021 | 13:32

Тема, поднятая пензенской журналисткой Юлией Измайловой во время итоговой пресс-конференции Владимира Путина 17 декабря, получила продолжение.

Главный редактор еженедельника «Молодой ленинец» поинтересовалась у главы государства, при каких условиях может быть возвращена индексация работающим пенсионерам.

«Здесь есть определенные тонкие элементы незачета компонентов пенсионного обеспечения при определении конечного результата для пенсионеров, и с этим совершенно точно нужно разобраться. Я бы подумал и об отдельных категориях наших пенсионеров, которые нуждаются в дополнительной поддержке со стороны государства.

Это не такие большие доходы. Люди работают на таких работах, на которые другие не очень-то и стремятся. В принципе, государство само заинтересовано в том, чтобы пенсионеры занимали эти рабочие места», - ответил тогда глава государства.

На днях на сайте Кремля появился утвержденный Путиным перечень поручений, сформированный по итогам пресс-конференции.

Среди них - поручение Правительству РФ представить предложения по вопросу индексации пенсий работающих пенсионеров в срок до 1 февраля 2021 года.