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Общество

Путин дал поручение Правительству РФ после вопроса пензенской журналистки

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Тема, поднятая пензенской журналисткой Юлией Измайловой во время итоговой пресс-конференции Владимира Путина 17 декабря, получила продолжение.

Главный редактор еженедельника «Молодой ленинец» поинтересовалась у главы государства, при каких условиях может быть возвращена индексация работающим пенсионерам.

«Здесь есть определенные тонкие элементы незачета компонентов пенсионного обеспечения при определении конечного результата для пенсионеров, и с этим совершенно точно нужно разобраться. Я бы подумал и об отдельных категориях наших пенсионеров, которые нуждаются в дополнительной поддержке со стороны государства.

Это не такие большие доходы. Люди работают на таких работах, на которые другие не очень-то и стремятся. В принципе, государство само заинтересовано в том, чтобы пенсионеры занимали эти рабочие места», - ответил тогда глава государства.

На днях на сайте Кремля появился утвержденный Путиным перечень поручений, сформированный по итогам пресс-конференции.

Среди них - поручение Правительству РФ представить предложения по вопросу индексации пенсий работающих пенсионеров в срок до 1 февраля 2021 года.

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Источник — срезка с www.ntv.ru
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Гость||

Пусть напишит она зарплату ей повысили после такой сног шибательной новости.

Дебилы не понимают, что все индексации, пособия за счёт кармана твоего. У одних забрали другим дали. Бензин на удивления снова повысился, как так:)))))

Гость||

Могли бы из пенсионного фонда взять и добавить. Но там пусто. Раздербанили его весь .

Гость||

А если бы завели две карты зарплатную и пенсионную и на пенсионную бы откладывал работодатель 26 %. Тогда б и повышать не надо было бы. Все б распоряжались сами и не ждали от государста

Гость||

Гость писал(a):

Дебилы не понимают, что все индексации, пособия за счёт кармана твоего. У одних забрали другим дали. Бензин на удивления снова повысился, как так
а не надо ничего повышать, да?

Гость||

Гость писал(a):

Гость|04.01.2021 13:53|
тогда "замораживать" нечего будет.

Имя: Гость
Комментарий:

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