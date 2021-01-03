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Общество

Коронавирус подтвердился еще более чем у 200 жителей области

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В воскресенье, 3 января, в Пензенской области коронавирус выявили еще у 204 местных жителей. Об этом сообщил региональный оперативный штаб.

Уточняется, что среди пациентов - 18 детей в возрасте от 8 месяцев до 17 лет.

География новых случаев оказалась такова: на Пензу их пришлось 162, на Шемышейский район – 14, на Пензенский и Иссинский - по 7, на город Заречный - 4, на Бессоновский район - 3, на Неверкинский и Кузнецкий - по 2, на Городищенский, Лунинский и Башмаковский - по 1.

С начала пандемии опасную инфекцию выявили у 26 649 человек, в том числе у 2 427 несовершеннолетних. Официально сообщили о 326 жертвах коронавируса и 21 440 выздоровевших.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

А нас зазывают на празднования разные!

Гость||

А нас зазывают на празднования разные!

——

Это ещё раз подтверждает, что вирус не опасен для подавляющего большинства и наверху это знают

Гость||

А почему из семьи переболевшему ковидом больничный не дают ,а только кто впервые заболел?

Гость||

telegram канал Дины Черемушкиной:

Новых выявленных - 197.

г. Пенза – 91

Новых выявленных - 196.

Пенза – 49

Новых выявленных- 202.

Пенза – 182

Новых выявленных – 201.

Пенза – 154

----

Дина Черемушкина:

"Чем больше читаю пензенские ТГ-каналы, тем больше удивляюсь. Иногда до громкого ржача, иногда до нервного тика. Ложь всегда правдоподобна, иначе не была бы так убедительна. Цель этого канала - разбор "полётов". Первый неанонимный о том, что происходит на самом деле."

--

Дина давно привела свой канал в полное соответствие к своей цитате.

Гость||

Масочный бизнес не несет убытки?

Гость||

Зато в Москве резкое падение,почти в 2 раза!

Разъехались по Сочам...

Гость||

"зазывают на празднования разные" - а у вас головы на плечах нет, чтобы думать, стоит ли куда-то идти на общественные мероприятия или лучше воздержаться? Возможно вирус действительно для большинства не опасен. Но я лично больше опасаюсь за здоровье своих уже пожилых родственников, чем за своё. Поэтому даже праздники предпочитаю отмечать среди ограниченного количества людей.

Гость||

Гость писал(a):

Но я лично больше опасаюсь за здоровье своих уже пожилых родственников, чем за своё.
ты уж там смотри прячься не подцепи вирус и пожилые родственники пусть тоже пробуют спрятаться от вируса.

Гость||

Гость писал(a):

стоит ли куда-то идти на общественные мероприятия или лучше воздержаться?
разумные люди себя ни в чем ни когда и не при каких условиях ни в чем не ограничивают. А тете кто боится вирус все рекомендации даны. Кстати вместо маски рекомендую костюмец как у врачей очечки масочка правда и он 100% не гарантирует но лучше чем просто масочка.

Гость||

Маска должна быть со страпоном

Гость||

Ну и чего у этих детей там? Насморк и 37.1? Задолбали уже статистику свою подкручивать. народ все-равно на маски больше не ведется и не поведется. Масоовые гулянья в новый год на фоне того, что люди реально будут видеть, что все вокруг здоровы несмотря ни на что, думаю отрезвят немного. ну кроме московского региона, там все зашуганые, сидят по домам.

Гость||

Гость писал(a):

Кстати вместо маски рекомендую костюмец как у врачей
от такого костюмца можно схватить пневмонию от собственных бактерий по такой погоде.

Имя: Гость
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