Коронавирус подтвердился еще более чем у 200 жителей области

03.01.2021 | 10:39

В воскресенье, 3 января, в Пензенской области коронавирус выявили еще у 204 местных жителей. Об этом сообщил региональный оперативный штаб.

Уточняется, что среди пациентов - 18 детей в возрасте от 8 месяцев до 17 лет.

География новых случаев оказалась такова: на Пензу их пришлось 162, на Шемышейский район – 14, на Пензенский и Иссинский - по 7, на город Заречный - 4, на Бессоновский район - 3, на Неверкинский и Кузнецкий - по 2, на Городищенский, Лунинский и Башмаковский - по 1.

С начала пандемии опасную инфекцию выявили у 26 649 человек, в том числе у 2 427 несовершеннолетних. Официально сообщили о 326 жертвах коронавируса и 21 440 выздоровевших.