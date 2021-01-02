Сетевое издание|18+|Воскресенье|3 янв 2021|10:31
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-2oC
-1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-4oC
-3oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Пензенской области число новых случаев COVID-19 вновь превысило 200

Печать

В субботу, 2 января, стало известно о 202 новых случаях заболевания COVID-19, выявленных в Пензенской области за минувшие сутки. Соответствующие данные опубликованы на сайте стопкоронавирус.ру.

Для сравнения: 1 января заболевших было 196, 31 декабря - 199, а 30-го числа прошлого месяца - также 202.

Общее количество инфицированных с начала пандемии достигло 26 445. Из них 21 302 пациента выздоровели, в том числе 114 выписались из больниц накануне, в первый день 2021 года.

За тот же период скончались от коронавирусной инфекции 323 человека. О двух последних жертвах также стало известно 1 января - это 61-летняя женщина и 56-летний мужчина. У последнего не было сопутствующих заболеваний. В обоих случаях причиной смерти стал COVID-19, осложненный пневмонией.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

Сегодняшним выявленным когда тесты-то делали??

Гость||

У нас в пыркино соскоб брали на антитела.

Гость||

На стопкоронавирус.ру 201, а не 202.

Гость||

Тесты взяли 28 декабря у всей семьи и их ещё нет!!!

Гость||

А ИХ НИ КТО И НЕ ДЕЛАЛ МОЖЕТ ЕЩЕ? ЛЮДИ В БЕЛЫХ ХАЛАТАХ ПРАЗДНИК ПРАЗДНУЮТ! У НАС ТОЖЕ САМОЕ.

Гость||

Гость писал(a):

Тесты взяли 28 декабря у всей семьи и их ещё нет!!!
где подцепили?

Гость||

Гость писал(a):

А ИХ НИ КТО И НЕ ДЕЛАЛ МОЖЕТ ЕЩЕ?

Хватит "орать капслоком" - читать плохо, или - зрение плохое у вас?

Тест, бывает готов, через двое суток.

Значит это заболевшие ещё в конце декабря. Самый разгар хождения по супермаркетам.

В масках, во в чём загвоздка !!!

Массовое уничтожение в Пензе мелких, частных, продовольственных магазинчиков, ларьков, киосков, рынков - вот главная причина массовых заболеваний похоже.

Но сама цифра - в пределах обычного, в общем. Каждый год орви/гриппом не меньше болеют.

Гость||

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Тесты взяли 28 декабря у всей семьи и их ещё нет!!!
где подцепили?
В Караганде

Гость||

В апреле этот страшный насморк закончится до осени. Как и все температурные заболевания. Если перестанет нищий народ закупать пластиковую еду в сетевых магазинах и начнет питаться натуральной едой думаю что всё это закончится раньше.

Гость||

Кто может ответить на вопрос, может ли человек отказаться от пенсии и соответственно делать отчисления в ПФР. Лучше просто копить , чем всю жизнь куда-то платить и не дожить до пенсии, и деньги сгорают даже не похоронят за счет ПФР.

Гость||

12:24 да,зрение плоховато стало,а "подцепили" на работе,денег нет, ходить по супермаркетам.Не нервничайте так,клетки,говорят не восстанавливаются нервные.

Гость||

Гость писал(a):

12:24 да,зрение плоховато стало,а "подцепили" на работе,денег нет, ходить по супермаркетам.Не нервничайте так
Да он дурачок пробитый, не нужно ему объяснять, время зря тратить

Гость||

Гость писал(a):

Кто может ответить на вопрос, может ли человек отказаться от пенсии и соответственно делать отчисления в ПФР. Лучше просто копить , чем всю жизнь куда-то платить
Вы дурачок и не знаете простой и понятный путь?

Вам следует отказаться от гражданства (подданства) Российской Федерации.

И ничего платить не будете.

Гость||

Какой-то "непрбитый дурачок" всем одно и тоже отвечает на все вопросы,хотя его вроде и не спрашивали.

Гость||

А мне пофигу этот ковид .

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте