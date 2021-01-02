В Пензенской области число новых случаев COVID-19 вновь превысило 200

02.01.2021 | 11:42

В субботу, 2 января, стало известно о 202 новых случаях заболевания COVID-19, выявленных в Пензенской области за минувшие сутки. Соответствующие данные опубликованы на сайте стопкоронавирус.ру.

Для сравнения: 1 января заболевших было 196, 31 декабря - 199, а 30-го числа прошлого месяца - также 202.

Общее количество инфицированных с начала пандемии достигло 26 445. Из них 21 302 пациента выздоровели, в том числе 114 выписались из больниц накануне, в первый день 2021 года.

За тот же период скончались от коронавирусной инфекции 323 человека. О двух последних жертвах также стало известно 1 января - это 61-летняя женщина и 56-летний мужчина. У последнего не было сопутствующих заболеваний. В обоих случаях причиной смерти стал COVID-19, осложненный пневмонией.