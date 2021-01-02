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Общество

В Пензе и области 277 молодых семей получат жилищные сертификаты

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В 2021 году в Пензенской области 277 молодых семей получат губернаторские жилищные сертификаты, из них 85 - в Пензе. Из регионального бюджета на эти цели потратят больше 91 миллиона рублей.

Для участия в программе необходимо, чтобы нуждающимся в жилье супругам было не больше 28 лет и первый ребенок рожден в течение 12 месяцев со дня свадьбы. В этом случае им положено 328 тысяч рублей.

«В 2020 году обладателями губернаторского сертификата стали 366 молодых семей в Пензенской области, в том числе 111 семей, проживающих в Пензе», - сообщила консультант министерства труда, социальной защиты и демографии области Людмила Макарова.

Другая возможность улучшить условия предусмотрена для супругов, кому еще нет 35 лет и которые нуждаются в жилье, но при этом признаны органами местного самоуправления платежеспособными. Им по федеральной программе выдают сертификаты на приобретение или строительство индивидуальных домов. В Пензенской области в 2020 году их получили 158 молодых семей.

«На 2021-й молодым семьям в возрасте до 35 лет планируется предоставить 150 жилищных сертификатов. Из них - 65 семей города Пензы», - уточнила Людмила Макарова.

Из бюджетов разного уровня потратят больше 100 миллионов рублей.

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