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Общество

В Пензе 54-летний тверич позарился на чужой смартфон и попал в полицию

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Утром в субботу, 2 января, пензенец едва не лишился смартфона. Мужчина находился в районе автовокзала и случайно оставил аппарат на скамье. Когда спохватился, телефона там уже не было.

Расстроенный владелец мобильника обратился к охраннику автовокзала, и тот передал сигнал в правоохранительные органы.

Информацию передали экипажу группы задержания вневедомственной охраны. Через несколько минут росгвардейцы были на месте. Они просмотрели записи с камер видеонаблюдения и оперативно вычислили подозреваемого, а через несколько минут задержали его.

Им оказался 54-летний житель Тверской области. Пропавший смартфон, опознанный владельцем, он имел при себе.

«Телефон изъяли, а задержанного доставили для дальнейшего разбирательства в УМВД России по городу Пензе», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

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Источник — фото пресс-службы Управления Росгвардии по Пензенской области
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