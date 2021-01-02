В новогоднюю ночь в области совершено несколько преступлений

02.01.2021 | 14:43

В новогоднюю ночь в массовых мероприятиях приняли более 19 тысяч жителей Пензенской области - вдвое меньше, чем в прошлом году.

Чрезвычайных происшествий и нарушений общественного порядка не зафиксировано, однако инциденты все же были.

«Зарегистрировано 22 сообщения криминального характера, в том числе 1 умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, 2 мошенничества и 6 краж», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

На дорогах области произошло 1 смертельное ДТП. Также полицейские задержали 12 водителей, пренебрегших правилом «выпил - за руль не садись!».

Следующая нелегкая ночь предстоит стражам порядка на Рождество.

«Обеспечивать общественный порядок и безопасность граждан будут более 450 сотрудников полиции, а также представители общественных объединений правоохранительной направленности и казачества», - сообщил заместитель начальника полиции по охране общественного порядка УМВД России по Пензенской области полковник полиции Анатолий Трыханов.

Пензенцев призывают соблюдать меры безопасности при использовании пиротехники, а также ограничить потребление алкоголя, чтобы не стать жертвой преступлений или самим не совершить их. Водителям следует помнить о недопустимости управления транспортным средством в состоянии опьянения.