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Общество

Вадим Супиков поздравил ветеранов войны с Новым годом

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Руководитель фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Пензенской области Вадим Супиков принял участие в акции «С Новым годом, ветеран!».

Вместе с волонтером Победы они поздравили с Новым годом ветеранов, вручили им продуктовые наборы и теплые одеяла, а также подарки от губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева.

«Мы в неоплатном долгу перед теми, кто дал нам мирное небо над головой и возможность жить, выстоял в страшной войне, победил и в рекордные сроки восстановил нашу страну. Даже в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, с соблюдением санитарных требований, мы должны подарить праздник каждому ветерану и его близким», - отметил Вадим Супиков.

Акция «С Новым годом, ветеран!» инициирована ВПП «Единая Россия» и движением «Волонтеры Победы». Она проводится во всех регионах страны.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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