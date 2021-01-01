Вадим Супиков поздравил ветеранов войны с Новым годом

01.01.2021 | 13:44

Руководитель фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Пензенской области Вадим Супиков принял участие в акции «С Новым годом, ветеран!».

Вместе с волонтером Победы они поздравили с Новым годом ветеранов, вручили им продуктовые наборы и теплые одеяла, а также подарки от губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева.

«Мы в неоплатном долгу перед теми, кто дал нам мирное небо над головой и возможность жить, выстоял в страшной войне, победил и в рекордные сроки восстановил нашу страну. Даже в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, с соблюдением санитарных требований, мы должны подарить праздник каждому ветерану и его близким», - отметил Вадим Супиков.

Акция «С Новым годом, ветеран!» инициирована ВПП «Единая Россия» и движением «Волонтеры Победы». Она проводится во всех регионах страны.