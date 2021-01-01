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Общество

В праздничные дни горячая линия по коронавирусу будет работать до 14:00

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Горячая линия, созданная для решения вопросов по коронавирусу, в праздничные дни будет действовать в сокращенном режиме.

«Обращаем внимание, что в период новогодних праздников (с 1 по 10 января) сервис «122» будет работать с 8:00 до 14:00», - предупредили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.

Многоканальный сервис с единым телефонным номером 122 начал работать 9 декабря, звонки принимали с 8:00 до 20:00. Служба оказалась весьма востребованной: за первые 2 недели обратились 350 человек.

Позвонив на 122, абоненты попадают в единый контакт-центр здравоохранения Пензенской области. Далее нужно перевести аппарат в тональный режим и набрать одну из следующих цифр:

- 1, чтобы записаться на прием или вызвать врача на дом к взрослому пациенту (только для Пензы);

- 2, чтобы записать на прием ребенка или вызвать к нему врача на дом (только для Пензы);

- 3, чтобы задать вопрос по коронавирусу (для всех жителей Пензенской области).

Звонок бесплатный. Обращения рассматриваются в течение суток.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
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