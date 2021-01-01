Сетевое издание|18+|Пятница|1 янв 2021|12:42
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-6oC
-5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-6oC
-5oC
Завтра | Снег |
 

Общество

В Пензенской области выявлено еще 196 случаев заболевания COVID-19

Печать

В пятницу, 1 января, стало известно о 196 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией, выявленных в Пензенской области за минувшие сутки. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Общее количество заболевших за все время эпидемии составило 26 244. За этот период от COVID-19 излечились 21 188 человек, из которых 157 выписались накануне Нового года.

Скончался за это же время 321 пациент. О трех последних случаях летального исхода стало известно 31 декабря: ушли из жизни 37-летний мужчина и две женщины, 65 и 77 лет.

За декабрь 2020 года в Пензенской области зафиксировано 5 693 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Утром 2 декабря поступило сообщение о том, что с учетом выявленных за предыдущие сутки случаев насчитывается 20 551 пациент. 1 января 2021 года количество случаев увеличилось до 26 244.

За истекший месяц COVID-19 унес жизни 85 человек. Если 2 декабря с учетом предыдущих суток сообщалось о 246 летальных исходах, то вечером 31-го этот показатель стал равен 321.

Выздоровели в течение месяца 3 567 человек.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте