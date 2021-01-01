В Пензенской области выявлено еще 196 случаев заболевания COVID-19

01.01.2021 | 12:20

В пятницу, 1 января, стало известно о 196 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией, выявленных в Пензенской области за минувшие сутки. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Общее количество заболевших за все время эпидемии составило 26 244. За этот период от COVID-19 излечились 21 188 человек, из которых 157 выписались накануне Нового года.

Скончался за это же время 321 пациент. О трех последних случаях летального исхода стало известно 31 декабря: ушли из жизни 37-летний мужчина и две женщины, 65 и 77 лет.

За декабрь 2020 года в Пензенской области зафиксировано 5 693 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Утром 2 декабря поступило сообщение о том, что с учетом выявленных за предыдущие сутки случаев насчитывается 20 551 пациент. 1 января 2021 года количество случаев увеличилось до 26 244.

За истекший месяц COVID-19 унес жизни 85 человек. Если 2 декабря с учетом предыдущих суток сообщалось о 246 летальных исходах, то вечером 31-го этот показатель стал равен 321.

Выздоровели в течение месяца 3 567 человек.