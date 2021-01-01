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Общество

В Пензе и Шемышейке отслужившие елки соберут на корм козам и лошадям

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С 5 по 20 января в Пензе впервые пройдет акция по сбору новогодних елок. Она организована с максимальным удобством для горожан. Елку не нужно никуда везти, следует просто освободить ее от украшений и дождя и оставить рядом с мусорным контейнером.

Активисты организуют доставку деревьев в фермерские хозяйства области вместо мусорного полигона, где елочными веточками будут лакомиться козы и лошади - для них это отличная витаминная подкормка!

В акции будут задействованы пять микрорайонов Пензы: Терновка, Согласие, Север, Арбеково и Западная Поляна, - а также р. п. Шемышейка.

«Выбрасывать на свалку елки - настоящее расточительство! Каждое дерево - это примерно 3 кг сухого сырья. Кроме того, это органические отходы, которые не разлагаются на свалке, зато способствуют образованию метана, опасного парникового газа.

Сейчас в городе работает порядка 70 елочных базаров. Даже если на каждом продадут 100 елок - это уже 7 000 деревьев, которые надо вывезти и утилизировать. Мы поговорили с фермерами, и они с радостью согласились принять отслужившие деревья», - пояснила организатор акции Надежда Кузнецова.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Да, лошадей елками кормить, это по-нашему.

Гость||

А можно мне на дачу отвезти? Самый лучший компост, а у вас не разлагается.

Имя: Гость
Комментарий:

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