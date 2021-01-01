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Общество

В Новый год жители Пензы и области развлекли себя сами

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Пусть и с ограничениями, но праздник пришел. В новогоднюю ночь на площади Ленина, где установлена главная елка области, не было шоу-программы, которую обычно готовили артисты. Народ развлекал себя сам под музыку, звучавшую из динамиков.

«Здоровья, благ, успехов! Не терять силы духа - несмотря на то что трудности есть, они преодолеваются. Все опять приходит в норму», - обменялись поздравлениями пензенцы.

Дед Мороз в этом году променял своих оленей на быстроногого «железного коня».

«Сел на велик и покатил объезжать угодья. Маршрут пролегал из Ахун на «Медпрепараты», оттуда - в дальнее Арбеково, а из Арбекова прибыл сюда», - рассказал сказочный старец.

В эту новогоднюю ночь салюта не обещали, однако небо над Пензой все-таки озарили разноцветные огни. Фейерверки запускали сами жители города.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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