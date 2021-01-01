В декаду спорта и здоровья пензенцев ждут зимние забавы и состязания

01.01.2021 | 11:08

В пятницу, 1 января, Пензенская область присоединится к Всероссийской декаде спорта и здоровья, которая пройдет по 10-е число.

За эти дни в регионе пройдет 415 физкультурно-спортивных мероприятий, среди которых наиболее значимые - первенство районов по хоккею и лыжным гонкам, соревнования по футболу на снегу и традиционная акция «Зимние забавы», которая состоится во всех городах и районах региона.

«Каждый житель Пензенской области в период новогодних праздников найдет событие по душе: соревнования среди спортивных семей, соревнования среди дворовых команд, интерактивные площадки по видам спорта, показательные занятия по скандинавской ходьбе и многое другое», - сообщили в Министерстве физкультуры и спорта Пензенской области.

Есть и необычные соревнования. Например, в Кузнецком районе запланирована эстафета на санках и тюбингах.

С полным списком мероприятий можно ознакомиться здесь.